Universal-Pictures-Chef verlässt das Studio

Kino-News

Die Einheit in London benötigt schon bald einen neuen Verantwortlichen.

Der langjährige Universal-Manager David O'Donoghue tritt von seiner Rolle als Studioleiter der Universal International Studios in London zurück. Der Manager wurde im März 2022 in diese Position befördert und berichtet an die ehemalige Hulu-Führungskraft Beatrice Springborn, die zur gleichen Zeit zur Präsidentin von UCP und UIS ernannt wurde.O'Donoghue war zuvor Executive VP of Business Affairs and Operations bei UIS. Im September 2020 wurde er zum stellvertretenden Leiter des Studios bei UIS ernannt, wo er nach dem überraschenden Ausscheiden von Jeff Wachtel die internationalen Aktivitäten überwachte und diese Rolle bis März letzten Jahres innehatte. Während seiner Tätigkeit als leitender Angestellter der UIS war O'Donoghue auch Geschäftsführer und Chief Operating Officer des «Downtown Abbey»-Produzenten Carnival Films, den viele neben Working Title als eines der Kronjuwelen des UIS-Produktionsportfolios betrachten."Ich möchte DoD meine aufrichtige Dankbarkeit für seine Partnerschaft und sein 15-jähriges Engagement für das Wachstum und den Erfolg der UIS ausdrücken", sagte Igbokwe. "Unter seiner Führung hat UIS seinen Weg zu einem erstklassigen Studio fortgesetzt, mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Verstärkung einer vielfältigen Palette von ambitionierten Geschichtenerzählern, und wir sind gut positioniert, um die Marke Universal zu erweitern."