Die Miniserie «Blackout» legt einen überzeugenden Auftakt in Sat.1 hin

Die ersten beiden Folgen der Buchverfilmung wurden zum gefragtesten Programm zur Primetime, wenn man nur die privaten Sender betrachtet.



Marc Elsbergs Bestselleraus dem Jahr 2012 wurde in eine sechsteilige Miniserie umgewandelt, die nun in Sat.1 zu sehen ist. Gestern Abend wurden die ersten beiden Folgen direkt hintereinander ausgestrahlt. Als an einem Novembertag plötzlich die Lichter in ganz Europa ausgehen, kommt der ehemalige Hacker Piere Manzano, der von Moritz Bleibtreu gespielt wird, dahinter, dass dies ein gezielter Anschlag auf die Stromversorgung war.Zur Primetime schob sich der Sender mit 1,85 Millionen Fernsehenden deutlich vor die restlichen privaten Sender. Auch aus Quotensicht hängte Sat.1 den Rest mit hohen 6,8 Prozent Marktanteil recht deutlich ab. In der Zielgruppe war die Reichweite mit 0,65 Millionen Jüngeren gleichgroß wie bei RTL . Dies wurde mit einer starken Sehbeteiligung von 10,8 Prozent belohnt.Danach unterhielten sich der Autor Marc Elsberg, Krisenmanagerin Sandra Kreitner sowie Bayerischer Staatsminister des Inneren Joachim Herrmann beidarüber, wie gut Deutschland tatsächlich auf den Ernstfall vorbereitet ist. Hier hatte sich das Publikum mit 0,53 Millionen verbleibenden Interessenten deutlich verkleinert. Dies entsprach noch einem akzeptablen Marktanteil von 5,2 Prozent.