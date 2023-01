«Bushido & Anna-Maria» halten sich auch in der dritten Woche auf konstantem Niveau

Quotennews

Die Reichweiten fielen sogar etwas höher aus als zuletzt. Erfolgsträger für RTL war jedoch ein weiteres Mal das Dschungelcamp im Anschluss.



Seit Anfang des Jahres erzählt die Dokusoapvom Leben des deutschen Rappers und seiner Familie, die für mehr Freiheit und Spontanität nach Dubai gezogen sind. Mit einjährigen Drillingen stellen sich auch dort einige Herausforderungen für das Familienleben. Gestern lief die dritte und damit vorletzte Folge der Reihe zur Primetime bei RTL Zuletzt war man mit 1,22 Millionen Fernsehenden bei einem mauen Marktanteil von 4,6 Prozent hängengeblieben. Gefragter war das Format hingegen in der Zielgruppe, wo bei den 0,59 Millionen Jüngeren eine gute Quote von 10,9 Prozent auf dem Papier stand. Mit 1,25 Millionen Interessenten wurde gestern die bislang höchste Reichweite eingefahren. Der Marktanteil hielt sich mit ausbaufähigen 4,6 Prozent auf dem Niveau der Vorwoche. Die Zielgruppe war mit 0,65 Millionen Umworbenen so stark vertreten wie nie zuvor. Dennoch sank der Marktanteil hier leicht auf weiterhin gute 10,8 Prozent.Weiter ging es mit, was mit 3,90 Millionen Fernsehenden für die größte Zuschauerzahl seit dem vergangenen Samstag sorgte. Gegenüber dem Vortag erhöhte sich der Marktanteil so von 20,3 auf nun überragende 22,7 Prozent. Auch für die 1,38 Millionen Werberelevanten ging es aufwärts auf eine ausgezeichnete Quote von 33,3 Prozent. In der Zielgruppe schnittim Anschluss sogar mit 1,42 Millionen Interessenten sowie 35,4 Prozent Marktanteil noch stärker ab.