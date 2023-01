RTL legt «Superklein»-Endspurt in den Morgen

TV-News

Mit zuletzt weniger als sieben Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lief es für die von Wigald Boning moderierte Miniaturmeisterschaft alles andere als optimal. RTL hat nun reagiert.

Vor knapp etwa anderthalb Jahren sendete Kabel Eins am Sonntagabendund fuhr mit 9,1 Prozent die zweitbeste Einschaltquote in der Zielgruppe des Jahres 2021 ein. Daraufhin fanden diverse weitere Sender gefallen an der Hamburger Touristen-Attraktion und es entstanden Wettbewerbs-Sendungen bei Nitro und DMAX . Vor allem beim RTL-Spartensender funktionierte das – zumindest teilweise – ebenso prächtig. Das RTL-Hauptprogramm hingegen verpasste es rechtzeitig auf den Zug aufzuspringen, denn das Anfang Januar gestartete Formatkam bislang noch nicht in Gang, weshalb Moderator Wigald Boning nun den Sendeplatz am Sonntagnachmittag räumen muss.An den kommenden beiden Sonntagen, 29. Januar und 5. Februar, legt RTL die Sendung von Bildergarten Entertainment deshalb in die Morgenstunden. Die letzte Vorrunden-Sendung sowie das Finale wird dann bereits um 8:30 Uhr gesendet. Den Gewinnern winkt ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro und ein Stück Ausstellungsfläche im Miniatur Wunderland in Hamburg. Auf Strecke erhalten sie so wohl auch mehr Bewunderer als bei RTL, wo die ersten drei Sendungen im Schnitt nur 0,62 Millionen Zuschauer anlockten. Zuletzt fiel die Einschaltquote bei den 14- bis 49-Jährigen auf 6,5 Prozent zurück.RTL greift stattdessen auf Hundeprofi Martin Rütter zurück und wiederholt auf dem 14:20-Uhr-Sendeplatz nunder jeweiligen Vorwoche, ehe eine neue Folge um 16:20 Uhr ausgestrahlt wird. Am 12. Februar ändert sich zudem, dass das für jenen Tag geplanteentfällt und stattdessen am 19. Februar um 16:45 Uhr gesendet wird.Dann bildet der Zusammenschnitt den Lead-out des Tierformats, das am 19. Februar um 14:45 Uhr debütiert. Im vergangenen Jahr debütierte das Format mit einer annehmbaren Zielgruppen-Quote von 10,0 Prozent. In vier neuen Folgen dreht sich nun alles um die besten Geschichten rund um die beliebten Fellnasen. Neben neuen, skurrilen und tierisch lustigen Hunde-Storys präsentiert RTL auch eine neue Rudelführerin: Radiomoderatorin und Dackelhalterin Lisa Kestel führt in den neuen Folgen durch die Rankings.