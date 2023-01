Friederike Becht: Keiner der Betroffenen ist gleich

Interview

Im neuen «Spreewaldkrimi» verkörpert Becht eine Person, die an einer Identitätsstörung leidet. Wir sprachen mit ihr über diese Krankheit.

Ich mag gar nicht zu viel verraten, aber für mich geht es um alte Wunden und zersplitterte Erinnerungen aus der Kindheit.Eine dissoziative Identitätsstörung entsteht oft durch frühkindliche, traumatische Erlebnisse und überwältigenden Stress. Beginnend mit Verwahrlosung, aber auch häufig verbunden mit sexuellem Missbrauch an dem Betroffenen. Das Erlebte wird gespalten, die Aufspaltung der Persönlichkeit in verschiedene Anteile ist ein Schutzmechanismus, um die körperlichen und psychischen Qualen überhaupt zu ertragen.Manche der Anteile ähneln sich, andere haben gar keine oder wenig Gemeinschaften. Ich spiele sechs Individuen in einem Körper. Bei dieser Arbeit habe ich sechs Persönlichkeiten entwickelt und spielend kennengelernt, das war natürlich eine ganz besondere Aufgabe.Das ist unterschiedlich. Ein therapeutisches Ziel kann es sein, die unterschiedlichen Persönlichkeitsanteile einander näher zu bringen, sie miteinander bekannt zu machen, um ein besseres Alltagsleben zu ermöglichen. Aber sowas braucht Zeit und die Dissoziation hat ja auch einen Grund, denn viele Anteile tragen traumatische Erinnerungen, die aus guten Gründen nicht im vollen Bewusstsein sind.Ich spiele eine Rolle die ihre Anteile schon recht gut kennt und die sich ihr Leben schon zu weiten Strecken zurückerobert hat. Allerdings rüttelt sie in unserem Film eine Begegnung aus früheren Kindheitstagen auf und sorgt für ein inneres Chaos.Ja, in mehreren Gesprächen mit Frau Huber durfte ich all meine Fragen zum Thema DIS stellen. Und es war beeindruckend welch unterschiedliche Einblicke sie geben konnte. Auch hier gilt: Keiner der Betroffenen ist gleich. Für mich waren diese Gespräche essentiell, da ich privat mit dem Thema Dissoziation wenig Berührungspunkte hatte. Außerdem hat sie mir Kontakt zu Betroffenen ermöglicht und so konnte ich mich noch viel mehr in das Thema vertiefen.Es ist interessant, dass eine Einrichtung für Psychisch-Erkrankte oft anders wahrgenommen wird, als ein Krankenhaus für Körperliche-Gebrechen. Wo ist der Unterschied? Wir sollten mit Vorurteilen, die psychisch Erkrankte betreffen, aufräumen. Es geht doch am Ende nur um das Wohl eines Menschen.Oh ja, trotz intensiven Drehtagen konnte ich den Spreewald für mich entdecken. Ich durfte Kahn staken und bin viel durch die Wälder und Felder gejoggt. Das war wirklich wunderschön und ich will wieder kommen.Natürlich freue ich mich immer über jeden Zuschauer der einschaltet, aber ich muss auch sagen, dass ich eine Arbeit nicht über Zuschauerzahlen als gelungen oder nicht gelungen bewerte.Der Film ist tatsächlich noch am Werden. Wir hatten einen coronabedingten Drehstopp und drehen im März noch den letzten Teil. Darum kann ich zum Ergebnis noch nichts sagen. Aber ich freue mich schon, auf die nächsten Drehtage.Naja… ich liebe gute Drehbücher und Rollen, die mich herausfordern. Gern mag ich aber auch in einer guten Filmkomödie mitspielen. Ich sehne mich als Spielerin immer und hauptsächlich nach der Vielfalt.