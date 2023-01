«The Simpsons» bekommen zwei weitere Staffeln

US-Fernsehen

FOX verlängerte auch «Bob’s Burgers» und «Family Guy» frühzeitig.

FOX hat je zwei weitere Staffeln seiner beliebten animierten Komödienundbestellt und somit werden die Serien bis ins Jahr 2025 im Programm erhalten bleiben. Die Verlängerungen garantieren die Staffeln 14 und 15 von «Bob's Burgers», die 22. und 23. Staffel von «Family Guy» und die rekordverdächtige 35. und 36. Staffel von «The Simpsons», die damit ihre Stellung als am längsten laufende Serie der Fernsehgeschichte ausbaut."Mit diesen drei Verlängerungen feiern wir die Exzellenz der Zeichentrickserie auf Fox, unsere wunderbare, langjährige Partnerschaft mit 20th Television und die brillanten Schöpfer und unglaublichen Stimmen, die hinter diesen beliebten Serien stehen", so Michael Thorn, President of Scripted Programming bei Fox Entertainment, in einer Erklärung. "Mehr als drei Jahrzehnte «The Simpsons», mehr als zwei Jahrzehnte «Family Guy» und über ein Jahrzehnt «Bob's Burgers» beweisen die anhaltende Stärke des Animationsgenres auf unserem Sender und die unendliche Fan-Affinität für diese unverschämt lustigen Komödienklassiker."Marci Proietto, EVP von 20th Television Animation, fügte hinzu: "Mit 750 Episoden von «The Simpsons», 400 Episoden von «Family Guy» und 250 Episoden von «Bob's Burgers» könnten wir nicht stolzer darauf sein, diese drei Animationshits mit den brillantesten Teams der Animationsbranche zu produzieren. Unsere Zusammenarbeit mit Fox in den letzten drei Jahrzehnten hat es diesem Trio ermöglicht, zu gedeihen, zu wachsen und den Fans unermessliche Momente witziger und respektloser Unterhaltung zu bieten, und wir sind absolut begeistert, dass Fox jede dieser kultigen Serien weiterführt."