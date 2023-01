Erfolgreiches «Glücksrad»-Comeback bei RTLZWEI

Quotennews

RTLZWEI brachte das Format nach einigen kleineren Neuauflagen nun wieder zurück ins Fernsehprogramm.



Der Trend, alte erfolgreiche Formate wieder ins Fernsehprogramm zurückzubringen, geht weiter und diesmal mit. Von 1988 bis 1998 feierte die Ratesendung große Erfolge in Sat.1 . Nach der Einstellung ging es nahtlos bei Kabel Eins weiter. Aufgrund des sinkenden Interesses stellte man die Sendung hier jedoch Ende 2002 ein. Kleinere Neuauflagen waren schon bei 9Live und RTLup zu sehen, bevor es jetzt zu einem Comeback bei RTLZWEI kam. Als Moderatoren sind Thomas Hermanns und Sonya Kraus im Einsatz.1,29 Millionen Fernsehende fanden sich somit zur Primetime auf RTLZWEI ein, um die Rückkehr des Formats nicht zu verpassen. Dies spiegelte sich in einem hervorragenden Marktanteil von 4,8 Prozent wider. Aus der Zielgruppe waren 0,41 Millionen Jüngere mit von der Partie. Somit erzielte der Sender hier eine starke Quote von 6,9 Prozent. Dem Sender bescherte das Comeback am ersten Abend also erfolgreiche Resultate.Bei Kabel Eins lief eine neue Folge von. Gestern half Rosin bei der Rettung des Restaurants im Vereinsheim des Stuttgarter Sportclubs. 0,65 Millionen Zuschauer verfolgten die neue Ausgabe, was zu einem Rückgang von zuletzt passablen 2,7 auf nun akzeptable 2,4 Prozent Marktanteil führte. Die 0,26 Millionen Umworbenen hielten sich mit einer Sehbeteiligung von 4,3 Prozent noch knapp über dem Senderschnitt.