Kopf-an-Kopf-Rennen bei «Der Bergdoktor» und dem ARD-Krimi

Quotennews

Die Reichweite auf dem Gesamtmarkt der beiden Sender war zur Primetime beinahe gleichgroß. ARD und ZDF überzeugten zusammen also über zwölf Millionen Zuschauer.



Seit Beginn des neuen Jahres hatkontinuierlich zugelegt. War man mit 5,40 Millionen Fernsehenden ins neue Jahr gestartet, knackte man vergangene Woche endlich die Marke von sechs Millionen Zuschauern und lag bei 6,11 Millionen Interessenten. Dies entsprach zudem einem starken Marktanteil von 22,7 Prozent. In der jüngeren Gruppe war das Interesse hingegen zuletzt leicht zurückgegangen. So saßen in der Vorwoche noch 0,61 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm, was sich in einem hohen Resultat von 10,9 Prozent widerspiegelte.Trotz eines kleinen Rückgangs in dieser Woche hielt man sich mit 6,04 Millionen Zuschauern weiterhin über dem Wert. Insgesamt kamen so überzeugende 21,4 Prozent Marktanteil zustande. Diesmal steigerte man sich in der jüngeren Gruppe, wo die 0,67 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf starke 11,1 Prozent erhöhten. Ab 22.15 Uhr verfolgten 2,64 Millionen Interessenten, was noch für solide 13,6 Prozent Marktanteil reichte. Die 0,28 Millionen Jüngeren waren auf annehmbare 6,0 Prozent zurückgefallen.Das Erste setzte hingegen die Krimireihefort. Mit 6,03 Millionen Fernsehenden ordnete man sich haarscharf hinter dem ZDF ein. Dennoch war dies ein großer Erfolg, denn seit dem Start 2015 hatte keine der Ausgaben so viele Menschen zum Einschalten überzeugt. Genau wie im ZDF wurde dies mit herausragenden 21,4 Prozent Marktanteil belohnt. Nur bei den 0,44 Millionen jüngeren Krimifans musste man sich mit einem passablen Resultat von 7,3 Prozent deutlich geschlagen geben.