Quotencheck

Seit dem Jahr 2016 begleitet eine Produktionsfirma die Akteure in dem bekannten Hamburger Stadtteil St. Pauli.

Die Verantwortlichen bei RTLZWEI begleiten nicht nur Drogenabhängige in Frankfurt, München oder Hannover, schauen Hartz-IV-Empfängern in Mannheim, Koblenz und Rostock über die Schulter, sondern dokumentieren auch das Leben mehrere Akteure in dem Hamburger Stadtteil St. Pauli. Im Januar startete die sechste Staffel der Doku-Reihe «Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez».Der Auftakt begann am Donnerstag, den 5. Januar 2023, um 20.15 Uhr. Zwei Stunden nahm RTLZWEI die Zuschauer mit in das Leben von Fabian, der auf die Unterstützung seines Kollegen Björn angewiesen war, doch der ließ sich lieber gehen. Aus diesem Grund wollte er ihm bei seinem Glück mit den Frauen nachhelfen. Die Folge, in der auch Gogo-Tänzerin Marie frisch verliebt war und die Prostituierte Laura Trauzeugin werden sollte, sahen 0,68 Millionen Fernsehzuschauer. Das bedeutete für RTLZWEI einen Marktanteil von 2,3 Prozent. Mit 0,33 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte man sich über durchschnittliche 5,5 Prozent Marktanteil.Eine Woche später waren Jezz und Krümel im Hochzeitsfieber, aber die Prostituierte Nina überlegte, ob sie den Kontakt zu ihrer Familie für immer abbrechen sollte. Unterdessen wollte Pascal als Dragqueen Pamela Power in den Clubs von Olivia Queen durchstarten. Ob das gelang, verfolgten am 12. Januar 0,68 Millionen Fernsehzuschauer, das führte zu einem Marktanteil von 2,4 Prozent. Wie in der Vorwoche schalteten 0,33 Millionen junge Menschen ein, die für 5,8 Prozent Marktanteil standen.Die dritte und bislang auch vorerst letzte Ausgabe wurde am 19. Januar gesendet. Im Mittelpunkt standen weiterhin Jezz und Krümel, die an den Hochzeitsvorbereitungen arbeiteten. Unterdessen gedachte Elbschlosskeller-Wirt Daniel seines verstorbenen Vaters und wollte auf Alkohol verzichten. Um für Kunden interessant zu bleiben, möchte Nina nun in einem Bordell arbeiten. Diese Geschichten erreichten 0,63 Millionen Zuschauer, das bedeutete 2,3 Prozent Marktanteil. Es waren 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei, die für 4,8 Prozent Marktanteil standen.Die drei ausgestrahlten Episoden von «Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez» erreichten 0,66 Millionen Fernsehzuschauer und ernteten 2,3 Prozent Marktanteil. Mit 0,31 Millionen jungen Menschen fuhr man 5,4 Prozent Marktanteil ein. Die sechs neuen Geschichten, die im Januar und Februar des Vorjahres ausgestrahlt wurden, erreichten 0,67 Millionen Zuschauer und erzielten 2,2 Prozent. Es waren zwar mit 0,34 Millionen mehr junge Zuseher vorhanden, jedoch lag der Marktanteil nur bei 4,4 Prozent.