Nadine Dorries startet Talkshow mit Boris Johnson

England

Die ehemalige Ex-Kulturministerin wird den früheren Minister zur Premiere ihrer neuen Show einladen. Diese läuft bei dem konservativen Sender Talk TV.

Nadine Dorries, die umstrittene ehemalige britische Kulturministerin, wird eine neue Talkshow auf dem konservativen Sender TalkTV moderieren. Die wöchentliche einstündige Sendung mit dem Titelsoll einen "respektlosen Blick auf die Nachrichten der Woche und eine lebendige Mischung aus aktuellen Diskussionen mit Gästen aus Politik, Kultur und Sport" bieten.Am 3. Februar wird Dorries, die immer noch Mitglied des Parlaments ist, ihre Sendung mit einem exklusiven Einzelinterview mit dem ehemaligen Premierminister Boris Johnson beginnen, der im Juli nach einer Reihe von Skandalen zurückgetreten war. Dorries war eine glühende Anhängerin Johnsons und stand ihm zur Seite, als die meisten seiner ehemaligen Minister seine Handlungen im Zusammenhang mit "Partygate" - einer Reihe von Partys in der Downing Street während der britischen Abriegelung - verurteilten.Dorries' Zeit als Kulturministerin war von einer Reihe von Fehltritten geprägt. Im Jahr 2021 schien Dorries, die sich für die Privatisierung von Channel 4 eingesetzt hatte, bei einer Anhörung vor einem Sonderausschuss der Regierung nicht zu wissen, wie der britische Sender finanziert wird. Die Politikerin ist in Großbritannien auch für ihre umstrittene 12-tägige Teilnahme an der ITV-Reality-Show «I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!» im Jahr 2012 bekannt.