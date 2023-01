Rundschau

Am Donnerstag feierte «Wolf Pack» beim amerikanischen Streamingdienst Paramount+ Premiere, die Kritiken waren zum Start nicht erfreulich.

«Shrinking» (seit 27. Januar bei AppleTV+)

«Poker Face» (seit 26. Januar bei Peacock)

«Wolf Pack» (seit 26. Januar bei Paramount+)

«Lockwood & Co.» (seit 27. Januar bei Netflix)

«The Legend of Vox Maschina» (Staffel 2 seit 20. Januar bei Amazon)

Die Serie erzählt von einem trauernden Therapeuten (Jason Segel), der sich nicht mehr an die Regeln hält und seinen Klienten genau das sagt, was er denkt. Er ignoriert seine Ausbildung und seine ethischen Grundsätze und muss feststellen, dass er das Leben der Menschen stark verändert ... wie auch sein eigenes.«Poker Face» ist eine 10-teilige Krimiserie über Natasha Lyonnes Charlie, die die außergewöhnliche Fähigkeit besitzt, zu erkennen, wann jemand lügt. Sie macht sich mit ihrem Plymouth Barracuda auf den Weg und trifft bei jedem Halt auf neue Charaktere und seltsame Verbrechen, die sie unbedingt aufklären muss.Die Serie basiert auf der Buchreihe von Edo Van Belkom und handelt von einem Teenager und einem Mädchen, deren Leben sich für immer verändert, als ein kalifornischer Waldbrand eine furchterregende übernatürliche Kreatur erweckt und sie dazu bringt, einen Highway-Stau unter den brennenden Hügeln anzugreifen. Der Junge und das Mädchen, die in dem Chaos verwundet werden, fühlen sich auf unerklärliche Weise zueinander und zu zwei anderen Teenagern hingezogen, die sechzehn Jahre zuvor von einem Parkranger nach einem anderen mysteriösen Waldbrand adoptiert wurden. Als der Vollmond aufgeht, kommen alle vier Teenager zusammen, um das Geheimnis zu lüften, das sie verbindet - der Biss und das Blut eines Werwolfs.Ein Mädchen mit bemerkenswerten übersinnlichen Kräften arbeitet zusammen mit zwei Jungen im Teenageralter in einer Geisterjäger-Agentur. Gemeinsam nehmen sie es mit den vielen gewalttätigen Geistern auf, die in den Straßen von London lauern.In der zweiten Staffel der Zeichentrickserie müssen die sieben Vox Machina erneut die Welt retten, diesmal vor den Drachen der Chroma-Konklave.