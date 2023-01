Amazon ist sich mit Critical Role einig

International

Das Unternehmen wird zahlreiche Formate für den Streamingdienst produzieren.

Amazon Studios kündigte einen mehrjährigen exklusiven TV- und Filmvertrag mit Critical Role an, dem Medienunternehmen und der D&D-Rollenspielgruppe, die hinter der beliebten Prime-Video-Animationsserie «The Legend of Vox Machina» steht. Die erste neue Serie, die im Rahmen der Vereinbarung produziert wird, ist, basierend auf der zweiten Staffel, die von Januar 2018 bis Mitte 2021 lief.Die «Mighty Nein»-Abenteurer – eine Bande von Kriminellen und Außenseitern – sind die Einzigen, die verhindern können, dass das Königreich im Chaos versinkt, als ein geheimnisvolles Artefakt, das die Realität umgestalten kann, in die falschen Hände gerät. Die Produktion von «Mighty Nein» soll in Kürze in Zusammenarbeit mit dem Animationsstudio Titmouse beginnen, das sich bereits für «Vox Machina» mit Critical Role und Amazon Studios zusammengetan hat. Die Serie wird exklusiv auf Prime Video zu sehen sein, aber es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum."Nach dem Erfolg unserer Zeichentrickserie «The Legend of Vox Machina» freuen wir uns darauf, unsere Beziehung zu Critical Role fortzusetzen und das Universum mit «Mighty Nein» zu erweitern", so Vernon Sanders, Head of Global TV bei Amazon Studios. "Die Erweiterung dieser ikonischen Franchise für unsere globalen Prime-Video-Kunden ist weiterhin eine ehrgeizige und lohnende Reise, und wir sind gespannt, wohin uns diese neue Serie führt."