Anna Sorokin dreht Reality-Show

US-Fernsehen

Die ehemalige Hochstaplerin wird aus ihrem Hausarrest berichten.

«Inventing Anna» war nur der Anfang. Anna "Delvey" Sorokin hat ihre eigene Seriean Land gezogen, die in ihrer Wohnung im East Village von New York City gedreht wird, wo sie Hausarrest verbüßt. Die Serie wird von Courtney White und Butternut produziert.Sorokin, die im Oktober 2022 aus dem Gefängnis entlassen wurde, will in der neuen Serie ihre Geschichte erzählen. "Sie wird es durch das tun, was bereits zu einem der heißesten Tische in der Stadt geworden ist – intime Abendessen bei ihr zu Hause, die nur auf Einladung stattfinden", heißt es in der Pressemitteilung. "Dort wird sich jede Woche eine von Delvey eingeladene Gruppe von Schauspielern, Musikern, Gründern, Prominenten, Journalisten und anderen geschätzten Gästen mit ihr an einen von einem Privatkoch gedeckten Tisch setzen, der voll von offenen Gesprächen ist, bei denen kein Thema tabu ist – einschließlich Annas Erfahrungen mit dem Strafrechtssystem, ihrer Strategie, ihr Image wieder aufzubauen, und ihrer Pläne für die Zukunft.""Es geht nichts über die Erfahrung, eine ausgewählte Gruppe von Freunden zusammenzubringen, um Lebensgeschichten zu teilen und ein großartiges kulinarisches Erlebnis zu genießen", sagte Sorokin in einer Erklärung. "Ich bin dankbar für die Gelegenheit, mit Wheelhouse und Butternut zusammenzuarbeiten, um meine Vision einem größeren Publikum nahezubringen und einen Einblick in die wahre Anna Delvey zu geben."Butternut-CEO White fügt hinzu: "Es wird oft gesagt, dass man jemanden am besten kennenlernt, wenn man mit ihm eine Mahlzeit teilt. Wir alle wollen unbedingt wissen, wer Anna wirklich ist. «Delvey's Dinner Club» wird die tatsächliche Frau hinter all dem enthüllen, was wir über Anna gelesen und gesehen haben. Sie erzählt ihre Geschichte in ihren eigenen Worten und wir glauben, dass sie die Erwartungen der Zuschauer übertreffen wird."