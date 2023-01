Telemundo präsentiert neue Serien

US-Fernsehen

Unter anderem wird derzeit in der Türkei ein Drama produziert.

Der spanischsprachige amerikanische Fernsehsender Telemunde, der im Besitz von NBC ist, hat neue Serien geordert. Gegenüber „Variety“ bestätigte man die wichtigste Änderung: Die werktäglichen Serien heißen nicht mehr Telenovelas und haben mehr als 120 Folgen, sondern werden als Dramen bezeichnet, die nur noch 80 Episoden umfassen. Das Programm von Telemundo wird auch von der actiongeladenen Superserie «El Señor de los Cielos» gestützt, die gerade am 17. Januar mit hervorragenden Einschaltquoten in die achte Staffel gestartet ist und mit einem internationalen Emmy ausgezeichnet wurde. Die Serie basiert auf wahren Begebenheiten und zeigt Rafael Amaya in der Rolle des titelgebenden Drogenbarons, der sich einer Schönheitsoperation unterzieht, um der Verhaftung zu entgehen.Eine neue Serie ist(Arbeitstitel). Ein romantisches Drama mit William Levy («Resident Evil: The Final Chapter») und Samadhi Zendejas in den Hauptrollen, wobei Kimberly Dos Ramos die Gegenspielerin spielt. Das Drama befasst sich mit den Themen Adoption und Familie und wurde in Mexiko und Miami gedreht. Es ist inspiriert von «Lion» ► , dem Oscar-nominierten biografischen Drama mit Dev Patel in der Hauptrolle, das auf der wahren Geschichte eines jungen Mannes basiert, der die Familie aufspürt, von der er als Kleinkind getrennt wurde.: Basierend auf der kolumbianischen Original-Telenovela «Sin tetas no hay Paraiso» geht die Erfolgsserie in die vierte Staffel und wird gemeinsam mit TIS (The Independent Studio, früher bekannt als Telecolombia und Estudios Telemexico) entwickelt.wurde von dem gefragten chilenischen Autor José Ignacio „Chascas" Valenzuela entwickelt, dem Schöpfer, Showrunner und ausführenden Produzenten der erfolgreichen Netflix-Serie «Who Killed Sara?».wird derzeit in der Türkei produziert und ist die erste Serie, die aus der mehrjährigen Koproduktionsvereinbarung zwischen Telemundo Global Studios und der türkischen Inter Medya hervorgeht, die im vergangenen Jahr unterzeichnet wurde.