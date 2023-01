David Eilenberg soll Roku vermarkten

Köpfe

Rob Holmes hat das Unternehmen verlassen.

Die Führung von Roku erfährt unter dem neuen Chef Charlie Collier eine erste große Umstrukturierung. Der derzeitige Vizepräsident für Programmgestaltung, Rob Holmes, wird das Unternehmen im März nach sechs Jahren verlassen, und der Leiter für originale Inhalte, David Eilenberg, wird zum Leiter für Inhalte bei Roku Media befördert.Eilenberg, ein Veteran von Turner und ITV Studios, wird die Inhalte von Roku Originals und Roku Studios unter einer Leitung zusammenführen und signalisiert, dass Collier sich auf die Vorteile der Roku-Plattform und die Kreativität konzentriert, während das Unternehmen in seine nächste Entwicklungsphase als Medienunternehmen eintritt, das in den letzten Monaten WGA-, DGA- und PGA-Nominierungen sowie seine ersten Critics' Choice-Gewinne eingefahren hat – aber auch einen starken Aktienrückgang aufgrund der schlechten Ergebnisse und Aussichten erlebte.Eilenberg kam im März 2022 zu Roku und übernahm seine damalige Position, bevor der ehemalige CEO von Fox Entertainment, Collier, im vergangenen Oktober zum Präsidenten von Roku Media ernannt wurde. "David ist ein großartiger, bewährter und in der gesamten Branche bekannter Mann, der zusammen mit seinem großartigen Team den Roku Channel als Ziel für originäre Inhalte mit und ohne Drehbuch etabliert hat", schrieb Collier am Dienstag in einem Memo an die Mitarbeiter, das Variety vorliegt.