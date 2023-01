ProSieben holt «How I Met Your Father» ins Free-TV

TV-News

Die Hulu-Serie, die hierzulande im vergangenen Sommer auf Disney+ debütierte, löst im Februar «Young Sheldon» am Montagabend ab.

ProSieben hat sich einen Streamingtitel aus den USA gesichert und zeigt diesen als Free-TV-Premiere am Montagabend. Dabei handelt sich um den «How I Met Your Mother»-Spin-offmit Hilary Duff in der Hauptrolle. Die Serie feierte im vergangenen Januar beim US-Dienst Hulu ihre Premiere, seit Sommer ist sie hierzulande bei Disney+ abrufbar. Die Free-TV-Premiere bei ProSieben erfolgt am Montag, 13. Februar, um 20:15 Uhr. Dabei übernimmt Hilary Duff alias Sophie den Sendeplatz von «Young Sheldon». Von dem «The Big Bang Theory»-Ableger läuft derzeit die sechste Staffel, die somit nach sieben Folgen unterbrochen wird.«How I Met Your Father» ist derweil auch im Streamingbereich verfügbar. Jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung bei ProSieben sind alle zehn Folgen bei Joyn verfügbar. Auch Disney+ hat die Serie weiterhin im Angebot. In den USA ist am gestrigen Dienstagabend die zweite Staffel angelaufen, einen Termin für den Deutschlandsstart gibt es noch nicht.Erzählt wird die Geschichte von der hoffnungslosen Romantikerin Sophie, die auch nach 87 Dates noch sicher ist, dass irgendwo Mister Right auf sie wartet. Unermüdlich wischt sich die 29-Jährige durch die Dating-Apps, und plötzlich verdrehen ihr gleich mehrere Männer den Kopf: der abenteuerlustige Meeresbiologe Ian (Daniel Augustin), der bodenständige Grundschullehrer Drew (Josh Peck) und ihr zynischer bester Freund Jesse (Chris Lowell). Die ältere Sophie, die die Geschichte wie in der Mutter-Serie in der Zukunft erzählt, wird von «Sex and the City»-Darstellerin Kim Cattrall gespielt.