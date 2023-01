Christopher Kohn: Meine Follower bestimmen, was bei uns jede Woche passiert

Interview

Kohn hat einen neuen Podcast gestartet, der sehr erfolgreich läuft. Gemeinsam mit Produzentin Lisa Hochhausen spricht er über seine Erfahrungen.

Das Besondere an «Ratschläge unter Freunden» ist, dass ein freies Gespräch unter besten Freunden stattfindet, als würden wir abends gemeinsam auf dem Sofa sitzen und über unsere Probleme und Sorgen reden.Nur handelt es sich bei uns nicht um eigne Probleme und Sorgen von Christopher, Alex oder der Redaktion, sondern um die der Community. Darüber hinaus sind die Ratschläge spontan und ohne Script, also komplett authentisch.Der Podcast-Bereich ist immer noch sehr undurchsichtig, obwohl er in den letzten Jahren und Monaten extrem gewachsen ist. In Bezug auf «Ratschläge unter Freunden» nehme ich nur positive Erfahrungswerte mit und kann sagen, dass unser Konzept aufgegangen ist. Für die zweite Runde bleiben wir unserer Strategie „Mentale Gesundheit mit Entertainment zu paaren“ auf jeden Fall treu und bauen immer wieder kleine Überraschungsmomente ein.Wir haben natürlich jetzt schon verschiedene Ideen. Eine weibliche Perspektive innerhalb des Podcasts wäre interessant und auch Live-Gespräche mit den Zuhörer:innen. Mal sehen, was uns in den nächsten Wochen alles noch so einfällt.Bei diesem Projekt haben wir nicht von 0 gestartet, sondern hatten durch Christopher schon eine sehr gute Basis. Bereits in seinen Instagram-Stories hat Christopher «Ratschläge unter Freunden» ausgetestet und gesehen, was funktioniert und was weiterentwickelt werden muss. Demnach haben wir mit Christophers Erfahrungswerten gearbeitet und damit gemeinsam das Konzept, die Strategie und das Marketing aufgesetzt. Aber grundsätzlich entstand das Konzept durch Brainstorming Meetings, Testvideos und Recherchen.Die meisten Podcasts dauern 45-60 Minuten. Diese Zeitspanne haben wir uns auch als Ziel gesetzt. Wir sind mit den 60 Minuten sehr zufrieden und bekommen nur positives Feedback zur Länge. Je kürzer eine Folge wäre, desto weniger Fragen der Community würden Platz finden. Und diese liegt bei uns klar im Fokus.Ich beschäftige mich seit langer Zeit sehr intensiv mit dem Thema „Mental Health“. Ich lese viel, höre andere Podcasts und hatte Gespräche mit Psycholog:innen. Sehr viel kommt aber auch aus meinen persönlichen Erfahrungen.Das ist der Grundstein des Podcasts. Meine Follower bestimmen, was bei uns jede Woche passiert. Sie schenken uns ihr Vertrauen und treten mit ihren Fragen an uns heran. Wir versuchen ihnen als Freunde Ratschläge zu geben.Ich habe das Glück, dass die Community wirklich sehr liebevoll miteinander umgeht und ich bisher nur positiven Zuspruch bekommen habe. Klar, nicht jeder ist immer unserer Meinung, aber das ist vollkommen okay. Der Podcast soll ein schönes und verständnisvolles Gefühl vermitteln. Hass hat da keinen Platz.Man muss natürlich nicht immer über diese Themen reden, aber man kann es durchaus. Wir haben auch nicht vier Episoden ausschließlich zum Thema „Sex und Eifersucht“. Aber die Fragen kommen direkt aus der Community und offensichtlich gibt es zu diesen Bereichen sehr viele Gedanken.Aktuell konzentrieren wir uns auf «Ratschläge unter Freunden». Hashtag Daily ist als Label der UFA Serial Drama ein Spielplatz für innovative digitale Ideen und wir lassen uns gerne alle Möglichkeiten offen, es kann auch wieder Richtung Podcast gehen.