Starke Polizei, guter Dschungel

Quotennews

Auch am zweiten Dienstag mit Sonja und Jan lief es wie geschmiert.

Dienstag, 20.15 Uhr: 1,90 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren verfolgen die dritte Ausgabe von. Dieses Mal geriet eine junge Frau in eine Gruppe frauenfeindlicher Männer, die ihre Gewaltfantasien ausleben wollten. Um ihr Leben zu retten, mussten Semir und Vicky sie rechtzeitig finden. Mit dieser Geschichte fuhr RTL 7,0 Prozent Marktanteil ein, bei den jungen Menschen standen gute 11,7 Prozent auf der Uhr. Beim jungen Publikum wurden 0,72 Millionen junge Menschen ermittelt.Verena Kerth, Markus Mörl, Tessa Bergmeier und Jana Pallaske haben das Camp verlassen. Zuletzt sind die Reichweiten vonwieder stark gestiegen. Die Sendung aus Australien erreichte am Dienstagabend aber zum Teil gegen Fußball nur noch 3,36 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich einen Marktanteil von 19,9 Prozent. Jan Köppen und Sonja Zietlow sorgen für 1,18 Millionen Werberelevante, die für 29,0 Prozent Marktanteil standen.Zwischenzeitlich war wiederzu sehen. Die Zehn-Minuten-Nachrichten sahen 2,98 Millionen Zuschauer und sorgten für eine Sehbeteiligung von 19,7 Prozent. In der Zielgruppe waren 30,8 Prozent dabei. Bis 1.00 Uhr warzu sehen. Die Sendung hatte noch 1,46 Millionen Zuschauer und 24,3 Prozent bei den Umworbenen.