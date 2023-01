«Rick and Morty»-Schöpfer wird nach Anklage entlassen

US-Fernsehen

Warner Bros. Discovery trennt sich von dem Mastermind der Animationsserie.

Justin Roiland wird in Orange County, Kalifornien, wegen Körperverletzung im häuslichen Bereich und wegen Freiheitsberaubung durch Bedrohung, Gewalt, Betrug und/oder Täuschung in einem Fall angeklagt. Er plädierte 2020 auf nicht schuldig und erschien am Donnerstag, den 13. Januar 2023, zu einer Anhörung vor Gericht. Ein Verhandlungstermin wurde noch nicht festgelegt. Eine weitere Anhörung vor der Verhandlung ist für den 27. April vorgesehen.Justin Roiland hat bei Squanch Games gekündigt, der Videospielentwicklerfirma, die er 2016 mitbegründet hat. Das Unternehmen teilte die Nachricht am Dienstagabend mit. Adult Swim trennt sich ebenfalls von «Rick & Morty»-Mitschöpfer Justin Roiland, nachdem dieser wegen häuslicher Gewalt angeklagt wurde. "Adult Swim hat die Zusammenarbeit mit Justin Roiland beendet", teilte der Sender in einer Erklärung mit.Roiland ist nicht nur Co-Erfinder von «Rick & Morty» zusammen mit Dan Harmon, sondern er leiht den beiden Hauptcharaktere der Serie sowie verschiedenen anderen Figuren seine Stimme. Es wird erwartet, dass die Serie ohne Roiland fortgesetzt wird, und Quellen sagen, dass seine Rollen neu besetzt werden sollen.