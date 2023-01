ZDF am Vorabend weiter stark

Quotennews

Schon die Wiederholungen von «Die Rosenheim Cops» laufen mehr als beachtlich.

Die Mainzer Fernsehstation ZDF fährt auch weiterhin starke Werte ein, die andere Sender gerne haben möchten. Allein die Wiederholung vonverfolgten am Dienstag um 16.10 Uhr fabelhafte 3,08 Millionen Fernsehzuschauer, dies führte zu einem Marktanteil von 24,9 Prozent. Bei den jungen Menschen fiel das Ergebnis mit 0,14 Millionen und 6,6 Prozent nicht ganz so gut aus. In der Corona-Pandemie versammelten sich mehr junge Menschen vor dem Fernseher, um die bayerischen Geschichten zu sehen.Zwischen 19.25 und 20.15 Uhr setzte man auf den neuen Fall „Eine elegante Ausrede“. Die Geschichte aus Rosenheim erzählte den Tod des Geschäftsführers Dirk Eckert, der beim Joggen erschlagen wurde. Dieter Fischer und Sophie Melbinger brachten 4,01 Millionen zum Einschalten, der Marktanteil belief sich auf 15,3 Prozent. Mit 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren enttäuschende 4,3 möglich.Stark lief um 18.00 Uhr eine weitere Ausgabe von. Die Geschichte „Fuchsmann“ aus der Feder von Andreas Fuhrmann und Oliver Philipp wollten sich 3,85 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen. In der Episode hat ein entlaufender Hund einen toten Mann im Königsforst entdeckt. Des Rätsels Lösung fuhr 19,4 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,18 Millionen gezählt, sodass man auf 5,1 Prozent Marktanteil kam.