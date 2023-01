ProSieben-Factual-Formate wechseln auf Dienstag

TV-News

Ursprünglich waren vier Factual-Formate für den Sonntagabend geplant worden, nun startet das die erste Sendung «Mission: Job Unknown» Mitte Februar am Dienstagabend.

Im Herbst wollte ProSieben-Chef statt mit Filmware aus Hollywood mit eigenproduzierten Factual-Formaten am Sonntagabend punkten. Das ging mitaber dermaßen schief, dass man die Ausstrahlung abbrach und die anderen drei ähnlich gelagerten Formate ins Frühjahr 2023 verschob. Seither läuft American Football aus der NFL am Sonntagabend. ProSieben machte nun seine Ankündigung wahr und hat einen Sendetermin für, eines der Factual-Formate angekündigt.Anders als ursprünglich geplant geht die Reise-Show aber nicht am Sonntagabend auf Sendung – ProSieben entschied sich kürzlich «Wer stiehlt mir die Show?» ab dem 19. Februar diesen Sendeplatz zu geben –, sondern am Dienstag. Die Premiere erfolgt am 14. Februar um 20:15 Uhr. Geplant sind insgesamt sechs Ausgaben, in denen 24 Prominente in Zweierteams in elf Ländern einem neuen Job nachgehen sollen. Den Auftakt bestreiten Laura Karasek und Oliver Pocher gegen Sven Hannawald und Mario Basler. Karasek und Pocher müssen auf einer Käse-Alm in Rumänien ihre landwirtschaftlichen Fähigkeiten zeigen, während Hannawald und Basler als Rettungsschwimmer in Mexiko arbeiten sollen. Beim Wiedersehen in Deutschland lassen die zwei Promi-Teams ihre Reise nochmal gemeinsam Revue passieren und erfahren, welches Duo die «Mission: Job Unknown» am erfolgreichsten gelöst und die meisten Punkte gesammelt hat.In weiteren Episoden treten Verona und San Diego Pooth in Italien gegen Thomas Hayo und Viviane Geppert in den USA an, für Rúrik Gíslason und Bastian Bielendorfer geht es nach Kuba, Patricia Kelly und Ross Antony müssen in Österreich bestehen. Sandra Borgmann und Henning Baum lernen bei den Bergrettern in Südtirol, während Meret Becker und Max Giermann in die Niederlande reisen. Nadja Benaissa und Lucy Diakovska treten in Südafrika an, während Jasna Fritzi Bauer und Anni Friesinger ein Duo in Südafrika bilden. Luna Schweiger und Jeannette Biedermann landen als Flugbegleiterinnen in Portugal, während ihre Kontrahenten Fabian Hambüchen und Axel Stein in Dänemark segeln gehen.«Mission: Job Unknown» ist eine Produktion von Redseven Entertainment. Ob auch «Local Hero» und die anderen beiden Formate «World Most Dangerous Roads» und «Country Challenge» ihren Weg ins Fernsehen schafften, darüber machte ProSieben noch keine Angaben.