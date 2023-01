«White Lotus»: Connie Britton erklärt Fan-Theorie

US-Fernsehen

Connie Britons Charakter Nicole aus der ersten Staffel und Laura Derns Figur Abby aus Staffel zwei sollen Schwestern sein.

Von dem Moment an, als die Zuschauer Laura Derns Stimme in Staffel zwei vonerkannten, begannen viele, sich über ihre Verbindung zu anderen zu wundern – möglicherweise zu Connie Brittons Charakter aus Staffel eins.In der zweiten Staffel tauchte Dern nicht auf, sondern verkörperte Abby, die entfremdete Ehefrau von Dom (Michael Imperioli), die ein paar Mal am anderen Ende des Telefons zu hören war. Britton hingegen spielte in Staffel eins die Rolle der Nicole Mossbacher. Viele begannen sich zu fragen, ob die beiden Frauen in der kommenden dritten Staffel zusammen auftauchen könnten – möglicherweise als Schwestern."Oooh, das habe ich noch nie gehört", sagte Britton gegenüber „Variety“ auf der Winter-Pressetour der Television Critics Association, wo sie für ihre kommende Apple TV+ Show «Dear Apple» warb. Aber sie ist nicht von der Bildfläche verschwunden. Wenn sie gefragt wird, ob sie zu «The White Lotus» zurückkehren möchte, würde sie aufgrund der Beziehung zu ihrem Schöpfer, Autor und Regisseur Mike White sofort ja sagen.