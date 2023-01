«Wer stiehlt mir die Show?» wechselt den Sendeplatz

TV-News

Statt um Yards und Touchdowns wird bei ProSieben am Sonntagabend künftig um eine Quizshow gespielt. Joko Winterscheidts Quiz «Wer stiehlt mir die Show?» wechselt von Dienstag auf Sonntag, was die Frage aufwirft: Was wird aus «Local Hero» und Co.?

Die Quizsendungist bekannt dafür mit Konventionen zu brechen. Nun steht die Produktion aus dem Hause Florida TV vor einer neuen – wohl ihrer größten – Herausforderung: ProSieben lässt die von Joko Winterscheidt moderierte Sendung den Sendeplatz wechseln. Von Dienstagabend, wo die Sendung seit Januar 2021 stets sehr erfolgreich lief, wechselt man nun auf den umkämpften Sonntagabend. Dort muss man sich mit dem TV-Krösus «Tatort» und etablierten Formaten wie «Kitchen Impossible» von VOX und dem zu Sat.1 abgewanderten Blockbuster messen.Los geht es auf dem neuen Sendeplatz am 19. Februar um 20:15 Uhr, wenn Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, Musiker Sido und Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz in sechs Ausgaben Moderator Joko Winterscheidt die Show stehlen wollen. «Wer stiehlt mir die Show?» schließt sich damit direkt an die Football-Übertragungen an, die mit dem Super Bowl in der Nacht auf den 13. Februar ihr ultimatives Ende bei ProSieben finden. Die Rechte an der NFL hatte sich bekanntlich RTL Deutschland für die kommenden Jahre gesichert.Dass ProSieben und nicht ProSieben Maxx die Spiele am Sonntagabend war ohnehin eine Notlösung für den Sender, denn im Herbst hatte ProSieben-Chef Daniel Rosemann den Blockbuster abgeschafft, um eine neue Programmstrecke am Sonntagabend zu starten, die mit der ersten Folge vonjedoch ein schnelles Ende fand. Weniger als eine halbe Million Zuschauer interessierten sich für den Stoff, in der Zielgruppe waren nur 3,3 Prozent drin. Was aus «Local Hero» sowie die drei weiteren Formate «Mission: Job Unknown», «World Most Dangerous Roads» und «Country Challenge» wird, die eigentlich in diesem Frühjahr nachgeholt werden sollten, ist nicht klar.Fraglich ist auch, was ProSieben ab dem 14. Februar am Dienstagabend zeigen wird. Aktuell plant man bis dahin noch mit der Clipshow «Darüber staunt die Welt», die in diesem Jahr bislang stets unter dem Senderschnitt lag. Maximal 8,0 Prozent waren drin, was kein Vergleich mit «Wer stiehlt mir die Show?» ist. Die Quizshow holte im vergangenen Sommer in vier von sechs Fällen mehr als 20 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Angesichts des Programmplatz-Wechsels von «WSMDS?» dürfte auch Winterscheidts kongenialer Partner Klaas Heufer-Umlauf nicht zwangsläufig vor Freude in die Höhe springen, denn dessen Late-Night-Showwar in der Vergangenheit stark vom Vorlauf abhängig. «LNB» steckt zwar noch bis mindestens Mitte Februar in der Winterpause, doch die Florida-TV-Produktion hätte sich sicherlich nicht über einen Vorlauf aus dem eigenen Produktionshaus beschwert. Immerhin: Mit «Joko & Klaas gegen ProSieben» hat man noch einen weiteren Pfeil im Dienstagsköcher. Aus Quotensicht spannender dürfte aber ohnehin das Abschneiden von «Wer stiehlt mir die Show?» am Sonntagabend sein. Daniel Rosemann geht erneut ein großes Risiko ein.