Quotennews

American Football, Biathlon und mehr

Laura Friedrich von 22. Januar 2023, 09:17 Uhr

Die Auswahl am Sportprogramm war gestern groß. Während ZDF tagsüber Wintersport zeigte, nahm ProSieben in der Nacht die NFL in den Blick.



Ab 22.25 Uhr drehte sich bei



Auch das



Noch größer war die Reichweite bei der Verfolgung der Männer ab 15.00 Uh, wo Roman Rees den vierten Platz belegte. Bei den 4,12 Millionen Interessenten kamen hier noch sehr starke 30,0 Prozent Marktanteil zustande. Die 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährigen punkteten ebenfalls mit 19,9 Prozent Marktanteil. Groß war das Interesse auch bei der Nordischen Kombination ab 16.00 Uhr. Hier reichten 2,48 Millionen Zuschauer für hohe 17,8 Prozent Marktanteil. Bei den 0,30 Millionen Jüngeren stand eine starke Quote von 11,7 Prozent auf dem Papier.

Ab 22.25 Uhr drehte sich bei ProSieben dann alles um American Football. Im ersten Spiel der Divisional Round trafen die Kansas City Chiefs auf die Jacksonville Jaguars. Der Bestwert der Partie wurde gegen Ende des Spiels eingefahren, als 0,61 Millionen Fernsehende auf ausgezeichnete 8,3 Prozent Marktanteil kamen. Die 0,43 Millionen Werberelevanten belegten sogar herausragende 18,0 Prozent des Zielgruppenmarktes. Ab 2.00 Uhr ging es dann weiter mit der Partie zwischen den Philadelphia Eagles und den New York Giants. Hier saßen noch 0,25 Millionen Sportfans vor dem Bildschirm und sicherten sich starke 5,8 Prozent Marktanteil. Bei den 0,14 Millionen Umworbenen wurden hohe 10,5 Prozent gemessen.Auch das ZDF hatte gestern eine breite Auswahl an Sport geboten, allerdings Wintersport. Ab 12.50 Uhr lief der Biathlon-Weltcup aus Antholz. Hier lief Denise Hermann-Wick in der Verfolgung auf den ersten Platz. 4,01 Millionen Zuschauer verfolgten den deutschen Sieg, was dem Sender hervorragende 34,0 Prozent Marktanteil einbrachte. Die 0,58 Millionen Jüngeren sorgten für ein überragendes Resultat von 24,2 Prozent.Noch größer war die Reichweite bei der Verfolgung der Männer ab 15.00 Uh, wo Roman Rees den vierten Platz belegte. Bei den 4,12 Millionen Interessenten kamen hier noch sehr starke 30,0 Prozent Marktanteil zustande. Die 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährigen punkteten ebenfalls mit 19,9 Prozent Marktanteil. Groß war das Interesse auch bei der Nordischen Kombination ab 16.00 Uhr. Hier reichten 2,48 Millionen Zuschauer für hohe 17,8 Prozent Marktanteil. Bei den 0,30 Millionen Jüngeren stand eine starke Quote von 11,7 Prozent auf dem Papier.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel