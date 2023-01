Sportdigital Fußball überträgt Cristiano-Ronaldo-Klub

TV-News

Am Sonntag hat Cristiano Ronaldo seinen ersten Pflichtspiel-Einsatz für seinen neuen Klub al-Nasr FC. Sportdigital Fußball zeigt alle Partien des neuen Arbeitgebers des Portugiesen.

Die aktuelle Spielzeit der Saudi Pro League ist in vollem Gange, doch erst seit Kurzem richten sich die Augen der Fußball-Öffentlichkeit auf die Liga aus Saudi-Arabien. Der Grund: Cristiano Ronaldo hat kurz nach seinem Rauswurf von Manchester United beim Klub Al-Nasr FC angeheuert und kassiert dort dem Vernehmen nach 200 Millionen Euro pro Spielzeit. Ob er sich beim dem derzeit zweitplatzierten Klub einen gemütlichen Lebensabend machen wird oder zu alter Stärke zurückkehren wird, können die Zuschauer von Sportdigital Fußball erfahren.Der Sportsender hat bekannt gegeben, dass man sich kurz vor dem Debüt des Portugiesen die Rechte der Spiele des neuen CR7-Klubs aus Riad gesichert. Sportdigital Fußball zeigt somit ab sofort alle Auftritte des fünfmaligen Weltfußballers im deutschsprachigen Raum.Sein Debüt im Wüstenstaat gab Cristiano Ronaldo bereits am Donnerstag beim Freundschaftsspiel zwischen den Riyadh All-Stars und Paris Saint-Germain, bei dem er doppelt traf. Die Pariser, angeführt von Kylian Mbappe und Lionel Messi gewannen dennoch mit 4:5. Ronaldos erstes Spiel in der SPL findet am 22. Januar um 18:30 Uhr gegen Al-Ettifaq statt.