ServusTV verlängert Rallye-Übertragungsrechte

ServusTV zeigt alle 13 Saison-Events der WRC live. Bereits an diesem Wochenende beginnt die Ausstrahlungen der Rally Monte Carlo.

Pünktlich zum Start in die neue Saison der World Rally Championship verlängert ServusTV Deutschland die Übertragungsrechte der Rally-Serie bis 2024 und zeigt alle 13 Saison-Events live bei ServusTV On sowie die Powerstage im Free-TV. Damit führt der Sender seine Livesport-Strategie fort und bietet den deutschen Motorsportfans auch im neuen Jahr internationale Rally-Übertragungen.Die neue Saison beginnt bereits an diesem Wochenende. Die Rally Monte Carlo nordöstlich von Alpes-Maritimes bildet traditionell den Auftakt der Rally-Weltmeisterschaft. Im letzten Jahr fuhr Sébastien Loeb den Sieg in Monte Carlo ein. Die Rally Monte Carlo ist am 21. Januar ab 10:00 Uhr und am 22. Januar ab 09:00 Uhr live bei ServusTV On zu sehen. Die Powerstage am 22. Januar ab 12:00 Uhr läuft zusätzlich im FreeTV.In der WRC in diesem Jahr gibt es mit der Central European Rally erstmals eine Asphalt-Rally in drei Ländern. Die Rally geht im Oktober in Österreich, Tschechien und Deutschland an den Start. Es handelt sich dabei um eine Weiterentwicklung der 3-Städte-Rally. ServusTV Deutschland nimmt diese Neuerung zum Anlass, die Berichterstattung über die WRC in Zentraleuropa umfangreicher zu gestalten. Eine weitere Änderung im Rennkalender ist Mexiko und Chiles Comeback, während Ypern und Spanien aus dem Kalender fallen. Das nächste Rennen steigt dann in Schweden vom 9. bis 12. Februar.