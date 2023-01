«Bass Reeves»: Dennis Quaid ist dabei

US-Fernsehen

Die neue Serie kommt von «Yellowstone»-Mastermind Taylor Sheridan.

Dennis Quaid wird neben David Oyelowo in der kommenden Paramount+-Seriemitspielen. In der Serie, die derzeit in Texas gedreht wird, wird Oyelowo den legendären Gesetzeshüter spielen. Quaid wird Sherrill Lynn, einen stellvertretenden US-Marshall, spielen. Er ist das erste Mitglied der Besetzung neben Oyelowo, das offiziell für die Serie bestätigt wurde.In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Reeves war als der größte Grenzheld in der amerikanischen Geschichte bekannt und gilt auch als Inspiration für 'The Lone Ranger'. Er arbeitete in der Zeit nach dem Wiederaufbau als Bundespolizist im Indianerterritorium und nahm über 3.000 der gefährlichsten Verbrecher fest, ohne jemals verwundet zu werden."Über die «Bass Reeves»-Serie wurde erstmals im September 2021 berichtet, als Oyelowo einen Gesamtvertrag mit Paramount (damals ViacomCBS) und MTV Entertainment Studios mit seiner Yoruba Saxon-Firma unterzeichnete. «Yellowstone»-Mitschöpfer Taylor Sheridan ist zusammen mit Chad Feehan, David C. Glasser, Oyelowo, Jessica Oyelowo, David Permut, Ron Burkle, Bob Yari und David Hutkin ausführender Produzent. Produziert wird die Serie von MTV Entertainment Studios, 101 Studios, Sheridans Bosque Ranch Productions und Oyelowos Yoruba Saxon.