«Outlander» wird beendet

Starz hat allerdings schon Nachschub in Form eines Prequels angekündigt.

wurde bei Starz für Staffel acht verlängert, die gleichzeitig die letzte sein wird. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte von Jamie Fraser. Starz hat offiziell grünes Licht fürgegeben, eine Prequel-Serie zu dem beliebten Drama, das seit 2014 auf dem Premium-Kabelsender läuft.Die achte Staffel von «Outlander» wird aus zehn Episoden bestehen und folgt auf die erweiterte, 16-teilige siebte Staffel, die sich derzeit in Produktion befindet. "Seit fast einem Jahrzehnt hat «Outlander» die Herzen der Zuschauer weltweit erobert und wir freuen uns, die epische Liebesgeschichte von Claire und Jamie zu einem angemessenen Abschluss zu bringen", so Kathryn Busby, President of Original Programming bei Starz. "Aber bevor wir dieses Kapitel abschließen, gibt es in 26 neuen Episoden noch viel von ihrer leidenschaftlichen Geschichte zu erzählen und noch mehr von dieser dynamischen Welt und ihrer Ursprungsgeschichte zu erkunden. Wir sind begeistert, weiterhin mit Matthew, Maril und Ronald zusammenzuarbeiten und können es kaum erwarten, zu sehen, wohin ihre verführerische Geschichte uns als nächstes führt."Wie bereits berichtet, stammt das Prequel aus der Feder von Diana Gabaldon, die auch die Romanreihe verfasst hat, auf der «Outlander» basiert, und wird sich auf die Herkunft von Jamie aus der Sicht seiner Eltern konzentrieren, während die Zuschauer die Liebesgeschichte von Ellen MacKenzie und Brian Fraser verfolgen. Gabaldon wird auch als beratende Produzentin fungieren.