Zweite «Hacks»-Staffel kommt nach Deutschland

TV-News

Im Februar ist die preisgekrönte Comedy-Serie bei RTL+ im Programm.

Die zweite Staffel der mit dem Golden Globe und Emmy-Award ausgezeichneten Comedy-Seriefeiert 24. Februar beim Streamingdienst RTL+ ihre Deutschlandpremiere. Damit kommt die Serie rund neun Monate nach dem US-Start bei HBO Max hier an. Staffel eins debütierte hierzulande im vergangenen September, ebenfalls bei RTL+, wo die Folgen weiterhin abrufbar sind.Hauptdarstellerin Jean Smart, die in den vergangenen beiden Jahren mit dem Emmy als „Beste Hauptdarstellerin in einer Comedy“ für «Hacks» ausgezeichnet wurde, übernimmt in der zweiten Staffel wieder die Rolle der Comedy-Ikone Deborah Vance, die sich zusammen mit Ava, gespielt von der Emmy-nominierten Hannah Marie Einbinder, auf eine Tour quer durch Amerika begibt. Im Gepäck haben die beiden ihr neuestes Stand-up-Programm sowie Avas Wunsch, ein besserer Mensch zu werden. Begleitet werden die beiden von Deborahs Manager Marcus (Carl Clemons-Hopkins), der sich nach einer Trennung auf Männerjagd begibt.Die Serie von Lucia Aniello, Paul W. Downs und Jen Statsky wurde bereits für eine dritte Staffel verlängert. «Hacks» wird von First Thought Productions, Paulilu Productions, Fremulon, 3 Arts Entertainment und Universal Television produziert.