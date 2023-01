Brian Williams will seine Karriere in Schwung bringen

Köpfe

Der Moderator durfte einst die «Nightly News» von NBC präsentieren, doch dann kam eine Lügenstory ans Licht.

Der bekannte amerikanische Moderator Brian Williams hat sich nun von der Agentur CAA vertreten lassen, ein Zeichen dafür, dass der erfahrene Fernsehjournalist sich mehr Gedanken über seine berufliche Zukunft macht, nachdem er Ende 2021 seinen langjährigen Sender NBCUniversal verlassen hat.Im Dezember 2021 verabschiedete sich Williams von seiner MSNBC-Sendung «The 11th Hour». Mit CAA hat sich Williams für eine Agentur entschieden, die auch mit einigen seiner Zeitgenossen zusammenarbeitet, darunter Nicolle Wallace von MSNBC und George Stephanopoulos von ABC News. Williams wird seinen langjährigen Anwalt Robert Barnett von Williams & Connolly LLP behalten, der seine Karriere über viele Jahre hinweg begleitet hat.Über Williams' nächste Schritte wird viel spekuliert, seit er NBC News und MSNBC nach fast drei Jahrzehnten verlassen hat, in denen er Höhen und Tiefen seiner Karriere erlebt hat. Seine Karriere begann 1996 bei MSNBC, wo er die Sendung «The News» moderierte, und endete 2021 bei demselben Sender. Zwischen diesen beiden Aufträgen stieg Williams an die Spitze des Nachrichtengeschäfts auf. Er trat 2004 die Nachfolge von Tom Brokaw als Moderator und leitender Redakteur der «NBC Nightly News» an, die die meistgesehene Abendnachrichtensendung war, als Williams sie 2015 verlassen musste.