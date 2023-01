HBO Max stampft «Gossip Girl» ein

US-Fernsehen

Bereits in den vergangenen Monaten ist es verdächtig still um die Serie geworden.

Die HBO-Max-Seriewurde abgesetzt, und das Serienfinale wird am 26. Januar auf dem Streamer zu sehen sein. Staffel eins feierte im Juli 2021 Premiere, nachdem das Projekt aufgrund der Corona-Beschränkungen mehrfach verschoben wurde. Die Serie basiert auf dem The-CW-Format, das zwischen 2007 und 2012 ausgestrahlt wurde."Wir sind dem Showrunner/Executive Producer Joshua Safran und den Executive Producers Stephanie Savage und Josh Schwartz sehr dankbar, dass sie uns zurück an die Upper East Side und zu den Skandalen bei Constance Billard gebracht haben", sagte HBO Max in einer Erklärung. "Obwohl wir keine dritte Staffel von «Gossip Girl» planen, danken wir ihnen für die verlockenden Dreiecksbeziehungen, die kalkulierte Hinterhältigkeit und die tadellose Mode, die diese Serie einem neuen Publikum gebracht hat.""Hier ist die Nachricht: Ich muss schweren Herzens verkünden, dass «Gossip Girl» nicht auf HBO Max fortgesetzt wird", schrieb Serien-Showrunner Joshua Safran auf Instagram. "Die EPs und ich werden dem Sender und dem Studio für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung für immer dankbar sein; den Autoren für ihren schlauen Verstand und ihr geschicktes Talent; der Superstar-Besetzung dafür, dass sie die besten Mitarbeiter und Freunde waren; und der Crew für ihre harte Arbeit, ihre Hingabe und ihre Liebe für das Projekt. Das war ehrlich gesagt das beste Set, an dem ich je gearbeitet habe, von oben bis unten. Wir sind derzeit auf der Suche nach einem neuen Zuhause, aber in diesem Klima könnte sich das als eine schwierige Aufgabe erweisen, und wenn dies das Ende ist, dann haben wir uns wenigstens mit einem Höhepunkt verabschiedet. Ich danke Ihnen, dass Sie uns zugeschaut haben, und ich hoffe, dass Sie nächsten Donnerstag das Finale einschalten, um zu sehen, wie alles zusammenkommt."