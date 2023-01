Rami Malek könnte Buster Keaton verkörpern

US-Fernsehen

«The Batman»-Produzent Matt Reeves wird die neue Serie produzieren.

Warner Bros. Television ist in Gesprächen, um eine Mini-Serie zu entwickeln, die auf dem Leben des Stummfilmstars Buster Keaton basiert. Das Projekt würde Rami Malek als Keaton in der Hauptrolle zeigen.Der «Batman»-Regisseur Matt Reeves würde bei der Serie Regie führen und über sein Unternehmen 6th and Idaho Productions produzieren, das unter einem Gesamtvertrag mit Warner Bros. TV steht. Malek und David Weddle produzieren ebenfalls, während Ted Cohen als ausführender Produzent und Autor im Gespräch ist. James Curtis' 2022 erschienene Biografie "Buster Keaton: A Filmmaker's Life" von James Curtis könnte als Ausgangsmaterial für die Serie dienen, da das Studio über die Rechte an dem Buch verhandelt.Malek ist am besten bekannt für seine Rolle als Elliot Alderson in der US-Serie «Mr. Robot» von 2015 bis 2019 sowie für seine Rolle als Freddie Mercury in Bryan Singers Biopic «Bohemian Rhapsody» von 2018. Letzteres brachte ihm bei mehreren Preisverleihungen, darunter den Oscars, den Preis als bester Schauspieler ein.