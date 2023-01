Dschungelcamp: Business as usual

Quotenmeter.FM

Seit dem 13. Januar 2023 sind Sonja Zietlow und Jan Köppen wieder im australischen Outback unterwegs.

Die Rückkehr stand an: «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus» ist im Jahr 2023 wieder im australischen Dschungel angekommen. In Pandemiejahr 2021 sendete man aus der Gemeinde Hürth, vor zwölf Monaten bewohnte man das südafrikanische Camp, in dem die australische Version gedreht wird. Jetzt ist man wieder zurück und die Zuschauer freuen sich.Allerdings hält sich die Begeisterung zunehmend in Grenzen, denn die Reichweiten sind weiterhin im Sinkflug. Noch vor drei Jahren waren bis zu sechs Millionen Menschen dabei, die aktuellen Werte unterbieten die bisherigen Tiefstwerte – mit Ausnahme der Container-Show aus dem Jahr 2021.Veit-Luca Roth und Fabian Riedner haben sich einige Episoden von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus» angeschaut und ziehen ein Zwischenfazit. Für sie werden die zahlreichen Teilnehmer in stereotypische Charaktere eingeteilt, die zu funktionieren zu haben. Unter anderem glauben die beiden, dass Papis Loveday und Lucas Cordalis Chancen auf die Krone haben.