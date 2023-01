«NCIS: L.A.» endet

US-Fernsehen

Der Fernsehsender CBS hat sich für ein Ende nach Staffel 14 entschieden.

neigt sich dem Ende zu. CBS gab am Freitag bekannt, dass die derzeit ausgestrahlte 14. Staffel des Dramas die letzte sein wird. Das Serienfinale wird am 14. Mai ausgestrahlt. Die Serie feierte ihre Premiere im Jahr 2009 als zweiter Teil des «NCIS»-Franchises, dem der immer noch laufende «NCIS» vorausging, gefolgt von «NCIS: New Orleans», das von 2014 bis 2021 lief, und «NCIS: Hawaiʻi», das 2021 Premiere feierte und derzeit in der zweiten Staffel ausgestrahlt wird. «NCIS: Sydney» soll noch in diesem Jahr Premiere feiern.«NCIS: Los Angeles» spielt in der gefährlichen Welt einer Abteilung des NCIS, die damit beauftragt ist, gefährliche und schwer fassbare Kriminelle zu fassen, die eine Bedrohung für die Sicherheit der Nation darstellen, und folgt Sam Hanna (LL Cool J), Grisha Callen und ihrem Team, wie sie undercover gehen, um ihre Ziele auszuschalten und nationale Interessen zu schützen. Linda Hunt, Daniela Ruah, Eric Christian Olsen, Medalion Rahimi, Caleb Castille und Gerald McRaney spielen ebenfalls mit."Seit 14 Staffeln ist «NCIS: Los Angeles» ein fester Bestandteil unseres Programms mit Charakteren, denen man gerne zuschaut", so Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment. "Es ist keine Überraschung, dass diese Serie als globales Franchise erfolgreich ist. Vom ersten Tag an waren die Darsteller, Produzenten und die Crew großartige Partner für das Netzwerk und die Studios, und ihre Teamarbeit, ihr Talent und ihr Geist kamen auf dem Bildschirm deutlich zum Ausdruck. Wir sind so dankbar für die Zusammenarbeit und die bemerkenswerte Leistung dieser geschätzten Mitglieder unserer CBS-Familie und planen, ihnen den großen Abschied zu geben, den sie und ihre Fans verdienen.""Ich möchte sowohl dem Sender als auch den Studios für ihre Partnerschaft und Unterstützung über die Jahre hinweg danken; Shane Brennan dafür, dass er uns eine so großartige Spielwiese zur Verfügung gestellt hat; und meinen Partnern John P. Kousakis, Frank Military, Kyle Harimoto und Andrew Bartels für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Zusammenarbeit Episode für Episode", sagte Gemmill. "Unsere Crew ist zu einer echten Familie herangewachsen, und ihre harte Arbeit und ihr Engagement sind Jahr für Jahr die Grundlage für unseren Erfolg. Mein tief empfundener Dank gilt den Darstellern, die unsere Figuren mit ihren leidenschaftlichen Darbietungen zum Leben erweckt haben - vielen Dank für ihr Talent, ihre Professionalität und ihre ständige Begeisterung. Und unseren treuen Zuschauern, die unsere Figuren geliebt und ihre Reise verfolgt haben, danke ich. Wir freuen uns darauf, ein Ende der Serie zu liefern, das sowohl zufriedenstellend ist als auch diesen geliebten Figuren gerecht wird."