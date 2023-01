«Cobra Kai» bekommt sechste Staffel

US-Fernsehen

Damit ist allerdings auch das Kapitel beendet. Die Serie endet nach vielen Jahren.

wird mit Staffel sechs auf Netflix enden, wie die Macher am Freitag bekannt gaben. Die Serie mit Ralph Macchio und William Zabka in den Hauptrollen spielt mehr als 30 Jahre nach den Ereignissen des All Valley Karate Tournament von 1984 von «Karate Kid» und setzt den nicht enden wollenden Konflikt zwischen Daniel LaRusso und Johnny Lawrence fort."Es war uns eine große Ehre, der Welt das Universum von «Karate Kid» wieder näher zu bringen. Die Produktion von «Cobra Kai» hat es uns ermöglicht, in denselben heiligen Dojo einzutreten, in dem einst der große Robert Mark Kamen, John Avildsen, Jerry Weintraub und all die erstaunlichen Mitglieder der Originalbesetzung saßen. Es hat uns auch ermöglicht, Sensei zu spielen, die ursprünglichen Handlungsstränge zu erweitern und eine neue Generation von Außenseitern hervorzubringen. Wir haben diese Gelegenheit nie als selbstverständlich angesehen", so die Schöpfer Josh Heald, Jon Hurwitz und Hayden Schlossberg in einer schriftlichen Erklärung."Unser erstes Ziel bei «Cobra Kai» war es immer, die Serie nach unseren Vorstellungen zu beenden und das Tal in der Zeit und an dem Ort zu verlassen, den wir uns immer vorgestellt haben. Daher sind wir sehr stolz und dankbar, dass wir dieses Ziel erreichen konnten", heißt es weiter. "Die kommende sechste Staffel wird das Ende von «Cobra Kai» markieren. Auch wenn dies ein bittersüßer Tag für die Fangemeinde ist, war das Miyagiversum noch nie so stark wie heute. Dieses Fandom ist das BESTE auf dem Planeten und wir hoffen, dass wir mit euch noch weitere 'Karate Kid'-Geschichten erzählen können. Denn wie wir alle wissen, stirbt Cobra Kai niemals."