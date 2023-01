George Clooney kommt zum Kimmel-Jubiläum

US-Fernsehen

Bereits kommende Woche feiert Jimmy Kimmel sein 20-jähriges Jubiläum und hat den Filmstar im Gepäck.

Zur Feier seines 20-jährigen Jubiläums in der nächsten Woche geht ABCszurück zu den Anfängen. Die Late-Night-Show wird am Donnerstag, den 26. Januar, zur besten Sendezeit eine Sondersendung ausstrahlen, in der Gäste der ursprünglichen Premiere von 2003 zu sehen sein werden: George Clooney, Snoop Dogg und Coldplay.Die Sondersendung wird an diesem Abend um 22.00 Uhr ausgestrahlt und dann um 23.35 Uhr auf dem normalen Sendeplatz von «Jimmy Kimmel Live!» wiederholt. Damit ist es auf den Tag genau 20 Jahre her, dass die Show am Sonntag, den 26. Januar 2003, Premiere hatte."Wie sich jeder vorstellen kann, fühlt es sich an, als wäre es in einem Wimpernschlag vergangen, und es fühlt sich auch an, als würde es seit dem Mittelalter andauern", sagt Kimmel gegenüber dem US-Branchenblatt „Variety“. "Aber es gibt mir definitiv ein Gefühl der Erfüllung. Vor allem, wenn man zurückgeht und sich einige der alten Shows ansieht und denkt: 'Wow, das ist sehr unprofessionell'. In den Nächten, in denen wir dachten, das sei eine ziemlich gute Show, haben wir uns extrem geirrt!"