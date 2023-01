«MM» lässt nach - «IBES» legt zu

Quotennews

Am Donnerstagabend verlor «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus» beinah die 3-Millionen-Marke - der Freitag holt den sicheren Erfolg zurück. «Murmel Mania» lässt dafür nach.

Beginnen wir die RTL-Story mit. «Die deutsche Murmelmeisterschaft 2023» lief bereits am vergangenen Freitag im Vorlauf des «Dschungel»-Starts und mit 2,52 Millionen Zuschauern und 9,1 Prozent Marktanteil konnte man in Köln recht zufrieden sein. Gut, der Auftakt der Show 2021 lief vor etwas besseren 2,63 Millionen, doch war damals der Marktanteil mit 8,7 Prozent etwas weniger gut. Die Zielgruppe präsentierte sich damals mit starken 1,18 Millionen Umworbenen, am vergangenen Freitag waren hier lediglich 0,91 Millionen möglich. Doch reichte das noch immer zu starken 16,9 Prozent Marktanteil. Folge zwei ließ am gestrigen Freitag deutlich Federn. Mit 2,23 Millionen Zuschauern sank die Reichweite auf noch immer gute 8,0 Prozent - die Zielgruppe landete mit 0,71 Millionen Werberelevanten bei 11,9 Prozent.Dennoch wird sich RTL bei den Zahlen des gestrigen Tages eher freuen, dennlegte ordentlich zu. In Summe kamen ab 21:30 Uhr 3,67 Millionen Zuschauer zusammen, damit ereignete sich die drittbeste Platzierung der aktuellen Staffel. Auch die Zielgruppe holte sich den drittbesten Abend im internen Vergleich, hierzu brauchte es 1,37 Millionen Umworbene. Die Marktanteile lagen bei 16,9 und 26,3 Prozent. In puncto Gesamtreichweite reichte es im Vergleich aller Sender klar nicht für den besten Wert, immerhin war bei den 14- bis 49-Jährigen Platz zwei hinter dem «ran Sat.1 Bundesliga»-Auftakt drin. Inhaltlich bot sich im austrlischen Dschungel der erste Abschied an.Es traf Verene Kerth, die nun als erste den Dschungel verlassen musste. Die Moderatorin zeigte sich geschockt, auch bei den anderen «IBES»-Kandidaten und -Kandidatinnen machte sich regelrechter Schock breit. Wobei Gigi wohl eher etwas brauchte, bis er verstand, dass Kerth wirklich gehen muss und es nicht um eine Nominierung ging. Außerhalb des Kerth-Schocks stritten sich vor allem Tessa, wer auch sonst, mit Cecilia. Es wurde geschrien, Cecilia entdeckte ungewohnte Seiten an sich, es wurde weiter geschrien. Grund für den Streit war im Übrigen, dass Tessa Cecilia mit den Worten "Schwester" oder "Baby" auf die Palme brachte. In der Dschungelprüfung waren Claudia Effenberg, Cosimo und Gigi, die mit einer guten Leistung sieben Sterne holten.