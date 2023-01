«IBES» schiebt sich wieder über die Marke von vier Millionen Zuschauern

Quotennews

Auch wenn «DSDS» in der Zielgruppe weiter verlor, stoppte dies den Aufwärtstrend des Dschungelcamps nicht.



Die neue Staffel vonging gestern bereits in das dritte Casting. Für die letzte Suche nach dem deutschen Superstar ist Dieter Bohlen noch einmal auf seinen angestammten Platz zurückgekehrt und wird in diesem Jahr von Pietro Lombardi, Leony und Katja Krasavice unterstützt. In diesem Jahr darf der Sieger der Staffel sogar als Support-Act von Dieter Bohlen mit diesem auf Tour gehen.Die ersten beiden Folgen haben bereits deutlich gemacht, dass es aus Quotensicht mit Dieter Bohlen wieder deutlich besser läuft. Nach einem ausgezeichneten Start war man am Mittwoch ein Stück zurückgefallen, was noch für 2,39 Millionen Fernsehende und hohe 9,2 Prozent Marktanteil gereicht hatte. Die 0,96 Millionen Jüngeren sicherten sich starke 16,7 Prozent Marktanteil. Für die Ausgabe am Samstag steigerte sich das Format weder auf 2,50 Millionen Neugierige. Die Quote stagnierte hingegen bei 9,2 Prozent. In der Zielgruppe musste man mit 0,85 Millionen Umworbenen, die noch auf überzeugende 14,0 Prozent kamen, Verluste einstecken.Umso besser lief es im Anschluss für. Schon am Abend zuvor hatte man sich auf 3,67 Millionen Interessente gesteigert. Nun landete man mit 4,16 Millionen Zuschauern und ausgezeichneten 21,1 Prozent Marktanteil nur knapp hinter den Werten der Auftaktfolge. Auch die Zielgruppe war mit 1,51 Millionen Werberelevanten so stark vertreten wie seit einer Woche nicht mehr. Dies hatte eine herausragende Quote von 29,8 Prozent zur Folge.