Das Filmprogramm der privaten Sender glänzt nicht

Quotennews

Weder Sat.1 noch ProSieben, RTLZWEI oder VOX überzeugten mit dem vielfältigen Filmprogramm so richtig.



Das Filmprogramm der privaten Sender war am gestrigen Abend insgesamt nicht sehr gefragt. Am besten schlug sich da noch Sat.1 mit. 1,07 Millionen Fernsehende schalteten ein und sicherten sich einen passablen Marktanteil von 4,3 Prozent. Die 0,48 Millionen Jüngeren landeten mit 7,1 Prozent knapp über dem Senderschnitt. Weiter ging es mit dem Horrorfilm, der 0,44 sowie 0,18 Millionen jüngere Zuschauer überzeugte. Dies führte zu akzeptablen Resultaten von 3,9 und 5,4 Prozent. ProSieben kam mit der Actionsatire «War Dogs» ► nicht über 0,58 Millionen Interessenten sowie schwache 2,1 Prozent Marktanteil hinaus. Bei den 0,36 Millionen Umworbenen wurden maue 5,9 Prozent Marktanteil gemessen.RTLZWEI hatte die Romanzeim Programm, welche 0,50 Millionen Zuschauer zum Einschalten bewegte. Dies spiegelte sich in einer annehmbaren Sehbeteiligung von 1,9 Prozent wider. Die 0,14 Millionen Werberelevanten blieben hingegen bei ernüchternden 2,3 Prozent hängen.erhöhte sich im Anschluss bei einem Publikum von 0,38 Millionen Menschen auf solide 2,4 Prozent Marktanteil. Bei erneut 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerte sich die Quote nun auf akzeptable 3,2 Prozent.eröffnete die Primetime bei VOX . 0,87 Millionen Filmfans kamen hier nicht über maue 3,2 Prozent Marktanteil hinaus. Bei den 0,31 Millionen Jüngeren wurden ausbaufähige 5,1 Prozent verbucht. Hier schloss sich der Actionthrillermit 0,78 Millionen Fernsehenden an, wodurch sich die Quote auf mäßige 3,4 Prozent steigerte. Die 0,25 Millionen Umworbenen fielen hingegen auf niedrige 4,5 Prozent Marktanteil zurück.