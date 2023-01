DAZN wird zum Prime Video Channel

Vermischtes

Der Channel ist ab sofort in Deutschland und Spanien verfügbar, weitere Länder sollen im Laufe des Jahres ausgebaut werden. Kostenpunkt sind 29,99 Euro im Monat.

DAZN steht einmal mehr in der Kritik, nachdem der Sportstreamingdienst sein Abonnement in eine Paketstruktur gepackt und infolgedessen die Preise einmal mehr angeboten hatte. Innerhalb eines Jahres ist der Abo-Preis für Neukunden von knapp 15 Euro auf bis zu 39,99 Euro pro Monat gestiegen. Unklar bleibt aber weiterhin wie viel Gewinn der Streamingdienst abwirft. Aktuell versucht DAZN verschiedene Partnerschaften einzugehen, um möglichst viele Abos zu verkaufen. Derzeit werden über die Partner Sky Deutschland, Deutsche Telekom und Waipu TV Sonderangebote verbreitet. Mit dem heutigen Donnerstag ist nun ein weiterer Partner hinzugekommen.Prime Video und DAZN haben eine globale Vertriebspartnerschaft vereinbart, in deren Rahmen DAZN ab Donnerstag, 19. Januar, als neuer Prime Video Channel verfügbar sein wird. Durch diese Partnerschaft erhalten Prime-Video-Kunden gegen eine zusätzliche monatliche Gebühr mit einem einzigen Klick Zugang zur umfangreichen Auswahl an Live- und On-Demand-Sportinhalten von DAZN. Dazu zählen unter anderem alle Spiele der UEFA Champions League, an der DAZN alle Rechte bis auf ein Spiel am Dienstag besitzt. Jenes Dienstagsspiel ist bei Amazon Prime Video beheimatet.Kostenpunkt sind ein monatlicher Preis von 29,99 Euro. In dem Prime Video Channel von DAZN sind auch die Übertragungen der Fußball-Bundesliga am Freitag und Sonntag enthalten. Der Prime Video Channel ist neben Deutschland ab sofort auch in Spanien verfügbar. Weitere Märkte, wie unter anderem Japan, sollen im Laufe des Jahres folgen.„Diese neue Partnerschaft mit DAZN ist ein wichtiger Schritt für das globale Sportangebot bei Prime Video und gibt unseren Kund:innen eine breitere Auswahl an den besten Live- und On-Demand-Sportarten an einem Ort“, erklärt Jay Marine, Global Head of Sports, Prime Video.Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region, fügt an: „Wir freuen uns sehr über diese neue Partnerschaft mit Prime Video, die Sportfans eine weitere einfache Möglichkeit bietet, auf das beste Sportangebot in Deutschland bei DAZN zuzugreifen. Sie reiht sich ein in eine Anzahl anderer Kooperationen und Innovationen, die wir in letzter Zeit gestartet haben, wie zum Beispiel den Start unserer neuen frei empfangbaren FAST-Kanäle DAZN FAST und DAZN FAST+.“