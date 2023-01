VOD-Charts

Der Sieger der vergangenen Woche verlor über zwei Millionen Abrufe. Generell ist in dieser Woche ein Sturz der Abrufzahlen zu erkennen.

In der zweiten Kalenderwoche brachte es die Netflix-Serieauf fast viereinhalb Millionen Streamingabrufe und sicherte sich damit mit fast einer Million Klicks Abstand den ersten Platz in den von Goldmedia ausgegeben Top10. In dieser Woche wiesen die Marktforscher rund zwei Millionen Aufrufe weniger aus, reicht es für die Dramedy damit trotzdem für den Platz an der Sonne? Dazu später mehr. Fest steht, dass die Abrufzahlen in dieser Woche deutlich niedriger als gewohnt ausfallen. 30 Prozent der Titel erreichen weniger als eine Million Views.reichen 935.000 Abrufe für den zehnten Platz.Obwohl vonseit bald vier Jahren keine neue Folge mehr erschienen ist, kehrt die britische Anthologie-Reihe in die Top10 zurück. Dafür benötigte der Netflix-Titel 948.000 Klicks. Knapp davor reiht sichein. Der ebenfalls bei Netflix verfügbar Serien-Klassiker kam in der dritten Kalenderwoche auf eine Reichweite von 0,96 Millionen. Mitschafft es der erste Titel über die Millionen-Marke. 1,03 Millionen Klicks wurden im Zeitraum zwischen dem 13. und 19. Januar gezählt.Auf Rang sechs reiht sich der Sitcom-Klassikerein, der kürzlich sein Free-TV-Comeback bei sixx gab. Die sechs Freunde aus New York dürfen sich auch rund 20 Jahre nach dem Ableben der Serie über 1,18 Millionen Fans freuen. Die Top5 beginnt mit. Die Zombie-Serie bringt es auch 1,40 Millionen Abrufe.Auf Platz drei und vier liegen zwei Sitcoms dicht beieinander. Knapp das Treppchen verpasst mit 1,61 Millionen Views. 1,63 Millionen Mal gestreamt wurden die Nerds von. Über die Zwei-Millionen-Marke springt erneut. Der Seriensieger der zurückliegenden Monate darf sich über 2,01 Millionen Aufrufe freuen. Auf eine Reichweite von 2,58 Millionen bringt es Vorwochen-Sieger. Weniger als drei Millionen Klicks verbuchte ein Wochensieger zuletzt Anfang November 2022. Woran das genau liegt, ist Spekulation. Eine Möglichkeit könnte aber der nach wie vor die Schlagzeilen dominierende Dschungel im RTL-Programm sein, der Tag für Tag mehr als drei Millionen Zuschauer vor die linearen Bildschirme und damit weg vom Streaming lockt.