Primetime-Check

Handball-WM oder Krimi-Wiederholung bei den Öffentlich-Rechtlichen? Filme oder Doku-Soaps im Privatfernsehen? Und wie lief es diesmal für das Dschungelcamp?

Im Ersten war das Handball-WM-Spiel zwischen Deutschland und Norwegen zu sehen, das sich ab 20:30 Uhr 6,99 Millionen Menschen anschauten. Der Marktanteil lag bei 23,5 Prozent. Zuvor kam die Vorberichterstattung auf 5,53 Millionen und 19,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte sich das Ergebnis von 1,59 auf 2,20 Millionen Zuschauer und der Marktanteil von 23,7 auf 30,1 Prozent. In der Halbzeit informierten die6,01 Millionen Menschen, die Marktanteil bewegten sich in dieser Zeit bei 20,2 und 26,9 Prozent.behielt ab 22:15 Uhr noch 2,26 Millionen, darunter 0,44 Millionen Jüngere. Die Marktanteile wurden mit soliden 12,0 Prozent bei allen und guten 9,8 Prozent bei den Jüngeren beziffert.Das ZDF baute auf die Filmeund, die 5,68 und 3,13 Millionen Zuschauer sahen. Dazwischen sendete der Mainzer Sender dasvor 4,11 Millionen. Der Marktanteil lag zunächst bei 19,0 Prozent, dann bei 14,9 Prozent. Bei der Free-TV-Premiere ab 22:15 Uhr stieg das Ergebnis auf 17,2 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 5,3, 6,3 und 3,0 Prozent ausgewiesen.Auch Sat.1 zeigte Filme, für- und die-Wiederholungen interessierten sich aber nur 0,94 sowie 0,38 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe blieb die Münchner TV-Station mit 4,6 und 3,9 Prozent Marktanteil weit unter dem Senderschnitt. Kabel Eins baute auf den Hollywood-Film, der er orangenen Eins 0,74 Millionen Zuschauer und 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bescherte. Für ProSieben lief es an diesem Abend mit den US-Serien weniger gut.verbuchte bis 21:06 Uhr 0,77 und 0,74 Millionen Zuschauer sowie unterdurchschnittliche 7,6 und 7,0 Prozent bei den Umworbenen.kam danach nur noch auf 0,50 und 0,48 Millionen und jeweils 5,4 Prozent.undmussten sich mit 0,33 und 0,39 Millionen begnügen. Der Marktanteil sank auf 4,3 Prozent, stieg dann aber trotz RTL-Dschungel-Konkurrenz auf 5,7 Prozent.Stichwort RTL: Der Kölner Sender startete mitvor 3,49 Millionen Zuschauern in die Primetime. In der Zielgruppe waren damit 11,6 Prozent möglich.steigerte den Wert ab 22:15 Uhr auf 30,1 Prozent. Die Gesamtreichweite blieb mit 3,45 Millionen nahezu konstant. VOX sendete zwei neue-Folgen, die bis 22:36 Uhr dauerten. Chris Töpperwien sorgte zunächst für 0,96 Millionen Zuschauer, Jenny Elvers kam ab 21:33 Uhr auf 0,94 Millionen. In der Zielgruppe waren für das Auswanderer-Format Marktanteile von annehmbaren 6,3 und 6,1 Prozent drin. RTLZWEI baute einmal mehr aufund lockte 0,63 und 0,69 Millionen Zuschauer an. In der Zielgruppe sackte man ordentliche 4,8 und 4,9 Prozent Sehbeteiligung ein.