«Kardashians»-Produzent Fulwell 73 erweitert Führungsteam

US-Fernsehen

Die Firma, die Late-Night und Reality produziert, stellt sich nun neu auf.

Fulwell 73, die Produktionsfirma, die hinter Shows wie «The Kardashians» und «The Late Late Show with James Corden» steht, hat seine Führungsriege durch Neueinstellungen und Beförderungen erweitert. Ryann Lauckner und Paul Loban sind beide dem in London und Los Angeles ansässigen Unternehmen beigetreten, während Emma Conway und Murray James beide befördert wurden.Lauckner kommt von der Asylum Entertainment Group, wo sie als Chief Strategy and Operating Officer tätig war. In dieser Funktion hat sie die Aufgabe, das US-Geschäft zu leiten, die Unternehmensstrategie zu verwalten, die Geschäftsentwicklung voranzutreiben und Partnerschaften zu initiieren (erst kürzlich hat Fulwell eine Minderheitsbeteiligung an Jesse Collins Entertainment erworben). Von ihrem Sitz in L.A. aus wird Lauckner an die Fulwell-Partner Ben Winston, Leo Pearlman, Ben Turner, Gabe Turner und James Corden berichten.Conway, zu dessen EP-Credits die Fulwell-Shows «The Kardashians», «Friends: The Reunion» und «Encanto at the Hollywood Bowl» zählen, wurde von der Leiterin der Abteilung für ungeskriptete Programme zur Executive VP für ungeskriptete Programme befördert. Sie wird nun die Programm- und Entwicklungsstrategie für ungeschriebene Programme in L.A. und Großbritannien überwachen und an Fulwells Partner berichten. Sie ist eine ehemalige Mitarbeiterin von Kinetic Content und FMNA.Loban kommt als Senior VP für die Entwicklung ungeschriebener Sendungen in den USA zum Unternehmen. Er berichtet an Conway und wird das Team in L.A. leiten und den Bereich "Unscripted" überwachen. Er kommt von Grandma's House Entertainment, wo er Leiter der Entwicklungsabteilung war. Loban arbeitete zuvor bei Wilshire Studios/NBCUniversal, The Walt Disney Company und USA Network.In Großbritannien wurde Murray James vom Leiter des Bereichs Factual Entertainment zum Creative Director für ungeschriebene Sendungen befördert. James berichtet an Conway und wird in seiner erweiterten Rolle unter anderem die kreativen Standards und das Markenmanagement beaufsichtigen. Er hat an Fulwell-Shows wie «Jonas Brothers Family Roast», «Jack Whitehall's Sporting Nation» und «Crouchy's Year Late Euros» mitgewirkt und Comedy für Künstler wie die Muppets, Ricky Gervais und Corden geschrieben.