Handball zieht «WWM?»-Quote deutlich nach unten

Quotennews

«Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» bestätigte das Zielgruppen-Ergebnis vom Sonntag, verlor aber etwas an Reichweite.

Das größte Publikum am Montagabend verzeichnete Das Erste mit der Übertragung der Handball-WM. Das Spiel der deutschen Mannschaft wollten fast sieben Millionen Menschen nicht verpassen. Dies hatte Auswirkungen auf die Konkurrenz. So verlorim Vergleich zur Vorwoche 200.000 Zuschauer, die AGF wies diesmal 3,49 Millionen Seher ab drei Jahren aus. Dies entsprach einem Marktanteil von noch immer grandiosen 11,9 Prozent – aber eben auch 1,5 Punkte weniger als vor acht Tagen.Noch deutlicher waren die Verluste in der klassischen Zielgruppe. Mit 0,83 Millionen 14- bis 49-Jährigen generierte RTL einen ordentlichen Marktanteil von 11,6 Prozent. Im Vergleich zur zweiten regulären Ausgabe des Jahres vor einer Woche bedeutet dies einen Quotensturz von 4,6 Prozentpunkten, also eine Verminderung um mehr als 25 Prozent.Im weiteren Verlauf des Abends trumpfte RTL auf.hielt die Reichweite mit 3,45 Millionen Zuschauern nahezu konstant, was den Marktanteil bis kurz nach Mitternacht auf 20,6 Prozent ansteigen ließ. In der Zielgruppe vergrößerte sich das Publikum auf 1,19 Millionen Umworbene, der Marktanteil stieg auf 30,1 Prozent und lag damit auf dem Niveau des Vorabends.war um 23:08 Uhr von 2,97 Millionen gefragt, die Marktanteil beliefen sich während der zwischengeschobenen Nachrichtensendung auf 18,2 und 28,1 Prozent. Das Dschungel-Begleitformatsorgte ab 0:11 Uhr für einen runden Abend. RTL durfte sich bis 1:00 Uhr über 1,34 Millionen Zuschauer und Quoten von 18,5 und 26,3 Prozent freuen.