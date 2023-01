Primetime-Check

Wie gut lief Fußball in Sat.1? Punktete Das Erste mit «Bonn»?

Das Erste setzte am Dienstagabend auf die zwei letzten-Folgen, die 2,44 und 2,43 Millionen Menschen anlockten. Die Marktanteile beliefen sich auf schlechte 8,8 und 9,0 Prozent, bei den jungen Menschen wurden enttäuschende und 5,1 und 4,1 Prozent gezählt.undhatten 1,89 und 2,24 Millionen Zuseher, die Marktanteile wurden mit 7,5 und 11,1 Prozent beziffert. Bei den jungen Erwachsenen fuhr man erst üble 2,5 und dann bessere 6,9 Prozent Marktanteil ein.Das ZDF startete mit der «ZDFzeit»-Doku „Hitlers Macht – Der Herrscher“ in den Abend und hatte 1,76 Millionen Zuschauer und 6,3 Prozent, es wurden schlechte 3,5 Prozent bei den jungen Menschen erzielt.undfuhren 1,82 und 3,35 Millionen ein, die Marktanteile bewegten sich bei 6,7 und 13,1 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 5,0 und 9,6 Prozent ermittelt.Die Partie FC Bayern München gegen 1. FC Köln erreichte 3,50 und 4,19 Millionen bei Sat.1 , 15,0 und 17,6 Prozent fuhr man bei den jungen Menschen ein.sahen 1,90 Millionen Menschen bei RTL , die Fernsehsendung erreichte 11,7 Prozent bei den jungen Menschen.sendete RTLZWEI aus Mannheim und Eberswalde, das sich 0,97 und 0,70 Millionen ansahen. Bei den jungen Menschen wurden 5,0 und 3,8 Prozent ermittelt.Die VOX-Dokuerzielte 0,88 Millionen Zuseher und 7,5 Prozent bei den jungen Menschen.interessierte 0,95 Millionen Menschen, sodass ProSieben 5,8 Prozent bei den Umworbenen holte. Kabel Eins setzte auf den Spielfilm, der 0,78 Millionen Zuseher hatte und auf 4,7 Prozent in der Zielgruppe kam. Den gleichen Wert schnappte sich auch im Anschluss