«Britains Got Talent»: Bruno Tonioli ersetzt umstrittenen Part

England

Der Juror David Walliams wird vermutlich bei der nächsten Staffel nicht teilnehmen.

Der Choreograf und Tänzer Bruno Tonioli, der vor allem als Juror bei «Dancing With the Stars» und «Strictly Come Dancing» bekannt ist, hat David Walliams beiersetzt, wie aus einem neuen Video hervorgeht, das auf Twitter kursiert. In dem Video, das offenbar von einem Zuschauer bei der ersten Runde des Castings gefilmt wurde, stellen die «BGT»-Moderatoren Anthony McPartlin und Declan Donnelly (besser bekannt unter ihrem gemeinsamen Künstlernamen Ant und Dec) die diesjährige Jury vor, die sich aus den wiederkehrenden Juroren Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon und Tonioli zusammensetzt."Vielen, vielen Dank", sagt Tonioli, der ein glitzerndes rotes Jackett trägt, dem applaudierenden Publikum. "Ich bin begeistert, hier zu sein. Sehen Sie sich diese Mädchen [Holden und Dixon] an, sie sind umwerfend, und das ist mein alter Freund Simon. Es ist mir eine Ehre, endlich mit Ihnen zu arbeiten. Er hat mich jahrelang damit geneckt, jahrelang und jahrelang. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass ich mich sehr freue, hier zu sein, und sehr, sehr nervös bin."Walliams, der seit 2012 als Juror bei der Talentshow mitwirkt, sah seine Position in der Jury im November in Gefahr, nachdem in der Zeitung ‚The Guardian‘ Abschriften von unangemessenen Kommentaren veröffentlicht wurden, die er während der Castings über die Kandidaten der Show gemacht hatte. Damals weigerte sich ITV, die Kontroverse zu kommentieren, und es gab keine Anzeichen dafür, dass Walliams aus der Jury gestrichen werden würde.