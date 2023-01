Deal mit Sony Pictures: Seven.One deckt sich mit Filmen und Serien ein

TV-News

Die Seven.One Entertainment Group hat einen umfangreichen Film- und Serien-Deal mit Sony Pictures vereinbart. Darin enthalten sind unter anderem Titel wie «Bullet Train» mit Brad Pitt.

Vor knapp zwei Wochen war bekannt geworden, dass die Seven.One Entertainment Group, Mutterkonzern hinter TV-Sendern wie ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins, eine umfangreiche Partnerschaft mit MGM eingegangen ist ( Quotenmeter berichtete ). Am Mittwoch hat das Unterföhringer Unternehmen den nächsten Rechte-Deal publik gemacht. Seven.One und Sony Pictures setzen ihre langjährige Zusammenarbeit fort und haben einen „umfangreichen Rechte-Deal“ vereinbart, heißt es in einer Mitteilung. Der Vertrag biete den Seven.One-Plattformen Zugriff auf aktuelle Kinofilme, neue Serien und die umfangreiche Library von Sony Pictures.Neben den Ausstrahlungsrechten für die Free-TV- und Pay-TV-Sender in Deutschland und Österreich beinhaltet die Kooperation auch eine umfangreiche digitale Auswertung für die konzerneigenen Streaming-Plattformen Joyn und Zappn.Zu den Film-Highlights zählen aktuelle und zukünftige Kino-Blockbuster wiemit Brad Pitt, die Verfilmung des weltweiten Bestsellers, das Actiondramamit Viola Davis oder die Marvel-Filmeundmit Aaron Taylor-Johnson. Alle genannten Titel sollen ihre deutsche Free-TV-Premiere auf einem Sender der Seven.One Entertainment Group feiern.Teil des Deals sind auch Erstausstrahlungsrechte an der neuen Seriemit Alfred Molina sowie an der ITV-Thrillerseriemit Vicky McClure. Hinzu kommen Kino-Klassiker wie, Franchises wieodersowie Serien-Hits wieund