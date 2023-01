«American Primeval» castet zahlreiche Stars

US-Fernsehen

Zu den besetzten Schauspielern gehören Betty Gilpin, Jai Courtney und Dane DeHaan.

Netflix hat elf Schauspieler zur Besetzung der Miniseriehinzugefügt. Die sechs Episoden umfassende Serie wurde ursprünglich im Dezember mit Taylor Kitsch in der Hauptrolle in Auftrag gegeben. Ihm werden sich nun Jai Courtney, Kyle Bradley Davis, Dane DeHaan, Betty Gilpin, Nick Hargrove, Derek Hinkey, Saura Lightfoot Leon, Preston Mota, Shawnee Pourier, Joe Tippett, und Shea Whigham anschließen. Mit der Rolle kehrt Gilpin zu Netflix zurück, wo sie für die Comedy-Serie «GLOW» drei aufeinanderfolgende Emmy-Nominierungen erhielt, bevor sie inmitten der Pandemie abgesetzt wurde.«American Primeval» wird beschrieben als "eine rohe, abenteuerliche Erkundung der Geburt des amerikanischen Westens. Die gewalttätigen Zusammenstöße von Kulturen, Religionen und Gemeinschaften, wenn Männer und Frauen um die Kontrolle über diese neue Welt kämpfen und sterben – für ein Land, von dem sie wirklich glauben, dass es ihr Schicksal ist. Das Ensemble erzählt die Geschichte des Opfers, das alle bringen müssen, wenn sie sich entscheiden, eine gesetzlose und ungezähmte Wildnis zu betreten." Wie bereits angekündigt, wird Kitsch die Rolle des Isaac spielen, der "ein traumatisierter Mann ist, der darum kämpft, seine Dämonen zu überwinden und einen Grund zu finden, in dieser brutalen und strafenden Welt zu leben."Courtney («Kaleidoscope», «Suicide Squad») wird Virgil Cutter verkörpern, der als "Fallensteller und Kopfgeldjäger, der in der Naivität anderer eine Chance sieht" beschrieben wird. Davis («American Horror Story», «It's Always Sunny in Philadelphia») wird Tilly verkörpern – einen von Cutters Trappern. Die Figur wird weiter beschrieben als "ein fieser, gefährlicher Mann, dem es nichts ausmacht, zu töten, um weiterzukommen, und der es genießt, wenn andere ihn fürchten."