VOX schnappt sich «CSI: Vegas»-Neuauflage

Seit rund vier Monaten ist der Reboot bei RTL+ abrufbar. Nun verwertet VOX die Serie am Freitagabend im linearen Programm. Auch VOXup wird auf den Stoff setzen.

Seit einigen Tagen geistern bereits erste Programmtrailer bei VOX über den Sender, die die lineare Ausspielung vonankündigen. Nun steht fest, wo und wann die Fortsetzung der einstigen «CSI»-Mutterserie zu sehen sein wird. VOX zeigt die zehnteilige erste Staffel ab dem 22. Februar immer mittwochs ab 22:00 Uhr in Doppelfolgen. Auch VOXup wird den Stoff ins Programm nehmen und «CSI: Vegas» ab dem 24. Februar immer freitags ab 22:00 Uhr ausstrahlen. Im Vorlauf bleibt es bei der Ausstrahlung von «Chicago Fire», nach der siebten Staffel startet die Feuerwehr-Serie allerdings wieder von vorne.In der ersten Staffel von «CSI: Vegas», die bereits seit vergangen Oktober bei RTL+ und inzwischen auch bei Paramount+ abrufbar ist, kehren William Petersen und Jorja Fox, die Hauptdarsteller der Originalserie, als Gil Grissom und Sara Sidle zurück. Zehn Jahre nach dem Ende der ursprünglichen Serie sorgt ein Mordanschlag dafür, dass das Ehepaar wieder nach Las Vegas kommt. Wurden Beweise über Jahre hinweg manipuliert? Gemeinsam mit dem neuen Team rund um Chefermittler Josh Folsom (Matte Lauria) beginnen die Ermittlungen.Außerdem dabei: Genetik-Expertin Maxine Roby (Paula Newsome), die forensische Archäologin Allie Rajan (Mandeep Dhillon) und der Gerichtsmediziner Hugo Ramirez (Mel Rodriguez). Eine zweite Staffel wurde bereits produziert und wird derzeit in den USA bei CBS ausgestrahlt. Die neue Runde umfasst mit insgesamt 21 Folgen mehr als doppelt so viele wie der erste Durchgang.