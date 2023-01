«Ab in die Ruine!» kehrt in verminderter Dosis zurück

TV-News

Nach teils sehr schwachen Zielgruppen-Ergebnissen im vergangenen Jahr plant VOX ab Februar nur drei neue Folgen der Renovierungssendung. An der Absetzung von «Feuer, Wasser, Erde, Luft» hält der Sender unterdessen fest – trotz steigender Quoten.

Die Doku-Soapist bereits seit 2011 Teil des VOX-Programms am Sonntagvorabend. Nach anfänglich starken Quoten mit teilweise mehr als elf Prozent in der werberelevanten Zuschauergruppe der 14- bis 49-Jährigen nahmen die Werte immer weiter ab, weshalb der Kölner Sender die Episodenzahl pro Staffel stufenweise reduzierte. Während es zu Beginn noch zwölf Folgen pro Runde waren, zeigt man in den vergangenen Jahren nur noch deren sechs. Im vergangenen Jahr sank das Quotenergebnis bei den Umworbenen auf 5,6 Prozent.Zwar hat VOX auch für dieses Jahr neue Folgen des Renovierungsformats angekündigt, doch soll die zwölfte Staffel nur noch drei Folgen umfassen. Die Premiere der neuen Folgen ist am 19. Februar um 18:10 Uhr. Zum Auftakt werden Matze und Steffi beim Wiederaufbau eines gebrauchten Wintergartens vor dem eigenen Wohnzimmer begleitet. Zudem räumen Alex und Michel ihr Wohnzimmer aus, denn der Raum braucht eine geeignete Dämmung.Derweil hält VOX an der Absetzung der Doku-Seriefest – trotz zuletzt signifikant gestiegener Zuschauerzahlen und Einschaltquoten. Das Programm am Dienstagabend debütierte Anfang des Monats vor 0,73 Millionen Zuschauern, das Interesse sank daraufhin auf 0,56 Millionen. Am gestrigen Abend schalteten nun aber 0,88 Millionen Menschen ein. Der Marktanteil in der Zielgruppe stieg von zwischenzeitlich schwachen 5,2 auf ordentliche 7,5 Prozent.Auf dem Gesamtmarkt blieb es aber bei weit unterdurchschnittlichen 3,3 Prozent, was wohl letztlich der Grund für die Bestätigung der vorläufigen Absetzung war. Wie eine Sendersprecherin dieser Redaktion bestätigt, werde «Feuer, Wasser, Erde, Luft» „auf einem anderen Sendeplatz bei VOX weiter zu sehen sein“, eine entsprechende Ankündigung werde rechtzeitig erfolgen. Alle Folgen sollen zudem in Kürze beim Streamingdienst RTL+ abrufbar sein. Einen genauen Termin nannte man nicht. Der Dienstag wird in den kommenden beiden Wochen bei VOX mit zwei Folgen «Die Hitwisser» (eine neu und eine alte Ausgabe) gefüllt, ehe am 14. Februar die Kuppelshow «Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See» mit Wayne Carpendale ablegt.